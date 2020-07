Odd-spissen etter skrekkskaden: – Foten sto i feil retning

MJØNDALEN (VG) Da han endelig hadde kjempet seg inn i startelleveren ble Tobias Lauritsen (22) alvorlig skadet. Nå ser Odd på mulighetene for å hente nok en spiss.

– Jeg tenkte med en gang at nå vil jeg være ute veldig lenge. Foten sto i feil retning, så det første jeg tenkte var vel «faen», sier Odd-spiss Tobias Lauritsen til VG fire dager etter han brakk beinet hjemme mot Aalesund.

Han hadde endelig blitt førstevalget på spissplass og skulle fylle hullet etter Torgeir Børven, som ble RBK-klar i juni. Men så sa det stopp.

Skadesituasjonen kan du se i videoen øverst i saken.

Når VG snakker med ham onsdag kveld har han nettopp sett Odd slå Mjøndalen 2–0 fra sofaen hjemme i Skien. Kompis Joshua Kitolano scoret de to målene, da Mushaga Bakenga fikk debuten fra start som spiss.

– Det kriblet i beina, men det var veldig deilig at de vant. Det var moro at «Josh» scoret to, det har han ikke gjort før og det unner jeg ham. Det var godt å se, sier Lauritsen, som legger til at tilbakemeldingene etter skaden har vært «overveldende».

Her kan du se hva Kitolano sier om rosen fra lagkameraten:

– Det var en brutal skade og maks uflaks. Men med den måten han har fremstått siden Børven dro, der har han vist for hele fotball-Norge at han er en klassespiss. Nå handler det om å komme seg til hektene igjen og etter hvert jobbe knallhardt igjen, sier Jan Frode Nornes om skaden.

Lauritsen ute i tre måneder betyr at i samme tidsrom vil Odd bare ha en ren spiss i Mushaga Bakenga, som kom til Odd i slutten av juni.

Nornes forteller at han føler de har god nok bredde i troppen til å sette inn andre om Bakenga må ut en kamp, men er også åpen om at de ser på andre mulige løsninger.

Vurderte ringrev

Klubben har blant annet sjekket mulighetene for å hente en gammel kjenning: 38 år gamle Olivier Occéan – som for ikke lenge siden spilte for nettopp Mjøndalen. Nå har han kontrakt med Urædd i Porsgrunn.

– Vi har sjekket opp statusen rundt ham, det skal jeg ærlig innrømme. Han har et arbeidsforhold med Urædd, så det lar seg ikke gjøre. Men vi sjekket det fordi han fortsatt bor i Grenland og det er ikke så lenge siden han spilte i Eliteserien. Vi får se hva som skjer videre, forteller Nornes.

Tomålsscorer Kitolano mener det ikke er ideelt med kun én ren spiss.

– Det er alltid greit å være på den sikre siden, for vi ser nå at ting kan skje. Det er godt å ha mye kvalitet på alle plassene, sier han.

Se høydepunktene fra kampen mot Mjøndalen her:

– Synes synd på ham

Bakenga var nære nettkjenning flere ganger i sin første kamp fra start, men gikk målløs av banen mot Mjøndalen.

– Det var godt å kunne bidra fra start og gi det jeg har. Det var et steg i riktig retning for min del, for nå kom jeg endelig til et par sjanser. Neste steg er jo å sette dem da, sier han.

– Hvordan var det for deg å se Lauritsen ble skadet i helgen?

– Jeg synes synd på ham og føler med ham. Jeg har vært i samme situasjon alt for mange ganger, så det var egentlig vondt. Det var heller ikke sånn jeg ville inn på laget jeg ville kjempe meg inn, svarer Bakenga, som også har hatt lengre skadeavbrekk i karrieren.

– Hvilke råd vil du gi ham i perioden som kommer?

– Det er å vite at det kommer dårlige dager. Det kommer dager hvor man vil gi opp, men det er de dagene som er viktigst. Det handler også om apparatet rundt, og jeg er ganske sikker på at Tobias har bra folk rundt seg som støtter ham og oss på laget. Vi skal være der for ham, svarer Odd-spissen.

