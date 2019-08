SKYTTERKONGEN: Rasmus Løberg og kjæresten Hege Rødland fikk masse gratulasjoner etter at han hadde vunnet. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Skytterkongen: – Dette er større enn å vinne OL.

EVJE/OSLO (VG) Rasmus Løberg (25) skjøt fullt hus og ble skytterkonge. Etterpå hyllet trønder-jærbuen kjæresten Hege Rødland. Og synes at dette er større enn OL.

– Hun er en viktig faktor for at dette er mulig. Hun hjelper meg til å tenke positivt og lar meg trene så mye jeg vil, sier Løberg til VG etter å ha mottatt kongepokalen.

– Hvorfor satser ikke du, som er på et så høyt nivå, som OL-skytter?

– Jeg trives bedre her i Det frivillige Skyttervesen. Internasjonal skyting krever så mye tid. Det er ikke noe for meg, sier Løberg.

Det holdt hele veien for mannen som skjøt fra skive to, som nest best plasserte etter Tor Harald Lund (begge med 248 poeng før finalen).

Den type skyting som vi opplever på Landsskytterstevnet, med tusener av deltakere, finnes nesten ikke noe annet sted i verden. Men Løberg er altså ikke fristet av å bytte til den type skyting som de har i OL og andre internasjonale mesterskap.

– Er det større å bli skytterkonge enn å vinne OL?

– Ja, jeg vil si at dette er større enn å vinne OL.

les også Takker Kjell Kristian Rike og Per Jorsett: Slik ble skyting TV-sport

Tor Harald Lund, som til slutt endte som tredjemann, var nær ved å ordne omskyting om tittelen, men var litt for upresis da de siste blinkene skulle ned. Han fikk dermed tittelen skytterprins.

Linn Christine Vatland (20) ble skytterprinsesse etter at hun også skjøt en 100-serie – og endte som nummer to totalt. Hun rykket dermed opp to plasser. Det betyr at Jæren fikk de to beste på årets landsskytterstevne.

Kun Løberg og Vatland klarte å skyte 100 poeng på finalerunden.

Den nye skytterkongen er opprinnelig trønder (fra Lundamo), men dro til Rogaland for å jobbe i oljen. Der traff han kjæresten Hege, selvfølgelig gjennom skytingen. De har vært sammen i fire-fem år.

– Rasmus har lagt ned veldig mye arbeid, sier Hege Rødland til VG.

– Han trener både fysisk, mentalt og skyter.

les også Dette paret er begge i kveldens kongelag

Slik gikk det i finalerunden

15 skyttere ligger i kongelaget, som skyter én og én (vinneren uthevet):

Skive 1: Tor Harald Lund, Søgne: 248+99=347

Skive 2: Rasmus Løberg, Klepp: 248+100=348

Skive 3: Hans Kristian Wear, Styrvoll: 247+99=346

Skive 4: Linn Christine Vatland, Time: 247+100=347

Skive 5: Tor Gaute Jøingsli, Lom og Skjåk: 247+99=346

Skive 6: Pål Øyvind Ørmen, Råde: 247+98=345.

Skive 7: Magnus Bjerke, Høland/Bjørkelangen: 246+99=345.

Skive 8: Marius Mellembakken, Sørskogbygda: 246+99=345.

Skive 9: Anette Thingbø Sundnes, Time: 246+99=345.

Skive 10: Tore Veie, Rissa: 246+99=345.

Skive 11: Ole Kristian Bryhn, Røyken og Hurum: 246+99=345.

Skive 12: Daniel Sørli, Høland/Bjørkelangen: 246+98=344.

Skive 13: Sindre Nordvik, Løiten: 245+99=344.

Skive 14: Håkon Rognstad, Byneset: 245+98=343.

Skive 15: Anita Jære, Rennebu: 245+98=343.

Leder før kongelaget: Kurt Eirik Bekkevold, Oslo Østre: 345.

Kvinnene har preget landsskytterstevnet sterkt de siste årene, men kun tre av 15 på årets kongelag var kvinner: skytterprinsessen Linn Christine Vatland og Anette Thingbø Sundnes, begge fra Rogaland, samt Anita Jære fra Rennebu, som er kjæresten til Jøingsli.

Sist gang det ble kåret skytterdronning var Katrine Aannestad Lund i 2017, mens Eileen Torp vant i 2015.

PS: Tor Harald Lund er ikke lenger tidenes yngste skytterkonge. Kristoffer Sannvoll var 18 år og åtte måneder i 2002.

Siste skytterkonger/-dronninger 2018: Tor Gaute Jøingsli 2017: Katrine Aanestad Lund 2016: Daniel Sørli 2015: Eileen Torp 2014: Ola Tore Dokken 2013: Kim-André Aannestad Lund 2012: Hans Kristian Wear 2011: Knut Erik Svarstad 2010: Knut Jørgen Brodahl 2009: Vebjørn Berg Vis mer

