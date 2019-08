PUNTER OG KICKER: Allerede på de to første treningene som en Minnesota Viking viste Vedvik frem at han både kunne punte (t.v.) og sparke field goals (t.h.). Foto: Minnesota Vikings

Slik kan Vedvik revolusjonere NFL: – Har knapt blitt gjort før

Kåre Vedvik ligger an til å være både punter og kicker den kommende NFL-sesongen. Det har ingen gjort på nesten 40 år.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg har lurt på det selv, hvorfor det ikke finnes noen som gjør det. Jeg føler jeg kan gjøre begge deler, sier Kåre Vedvik til VG om mulighetene for å spille som både kicker og punter i NFL.

I så fall vil det være en revolusjon innen idretten. Den siste NFL-spilleren som gjorde det var Frank Corral. Han leverte som kicker og punter for Los Angeles Rams fra 1978 til 1981.

Siden har ingen prøvd, fordi man har antatt at det vil slite ut beinet til spilleren. Ravens-trenerne var også skeptiske til å la ham gjøre begge deler.

– De sa til meg; «gjør du alt så blir du sliten». Sliten? Jeg gjorde jo alt for Marshall (i college), og det var null problem, sier Vedvik.

For i hans siste år for college-laget Marshall Thundering Herd var Vedvik både kicker, punter og stod for avsparkene.

«Placekicking», «kickoffs» og «punting» I amerikansk fotball sparker man ballen ved tre forskjellige anledninger. Det er svært uvanlig at samme mann tar seg av alle tre. «Placekicking»: En spiller forsøker å plassere ballen mellom målstengene, enten fra der angrepet stopper opp (3 poeng), eller fra 35 yards etter at laget har scoret touchdown (1 poeng). Dette gjøres ved at én spiller kaster ballen bakover, en annen fanger den og setter den ned, før kickeren lader kanonen og drar til. Det lengste field goalet i NFLs historie er 64 yards. «Kickoffs»: Avsparket er også svært viktig, da det er om å gjøre å gi laget best mulig posisjon på banen. Ballen plasseres død på en «tee», før kickeren hamrer til. Vanligvis er det en fordel å sparke ballen over hele banen. Da starter motstanderlaget på sin egen 35 yard-linje. «Punting»: Punting kan sammenlignes med en klarering i fotball, og skiller seg ut fra de to over, fordi punteren selv slipper ballen ned for å sparke den i luften. Poenget med punts er å sende motstanderen så langt tilbake på banen som mulig. Å få ballen til å lande innenfor motstanderens 20 yard-linje er det man er ute etter. Vis mer

Det var det som sikret han en sjanse hos Baltimore Ravens, og det er det Minnesota Vikings nå håper at han kan ta med seg til dem.

– Vi får se. Det er absolutt en mulighet at han kan gjøre begge deler, sa Vikings-trener Mike Zimmer på pressekonferansen etter Vedviks første Vikings-trening.

IMPONERTE: Vedvik imponerte de fremmøtte Vikings-supporterne på første trening. Foto: Andy Kenutis/Minnesota Vikings

les også NFL-Vedvik avslører hektiske minutter før drømmeovergangen

Ekspert advarer Vikings

Om han ender opp som kicker og punter vil han altså være den første til å gjøre det på 38 år, og det vil åpne opp en ekstra plass i Vikings-troppen for andre posisjoner.

Viasports NFL-ekspert Jørgen B. Hoff mener det vil være en kjempefordel for Vikings.

– Det har jo knapt blitt gjort, men hvis han virkelig mestrer begge deler like godt, så gir det Vikings en fordel. Et NFL-lag kan bare ha 53 spillere i troppen, og om Vedvik kan være både punter og kicker så frigjør det en ekstraplass. Det gir Vikings en stor konkurransefordel, og mer bredde i troppen, sier Hoff.

– Og bare at muligheten ligger på bordet sier litt om hvilket unikt allsidig talent han er. Det er jo en grunn til at NFL har hatt rendyrkede kickere og puntere i 40 år. Rollene i sporten er så ekstremt spesialisert, at det skal godt gjøres å være god på mer enn én ting, sier han.

Det kan også sprenge skalaen for hva en kicker tjener. Snittlønnen for en kicker er på 1,7 mill. dollar i året, mens en punter tjener rundt 1,3 mill. dollar i året ifølge Spotrack. Om én spiller kan gjøre begge vil lønnen nødvendigvis stige. I år vil Vedvik tjene 570,000 dollar, litt i overkant av fem millioner kroner.

USIKKER: Vikings-trenerteamet har foreløpig holdt alle muligheter åpne for hva Vedvik skal gjøre for dem. Foto: Andy Kenutis/Minnesota Vikings

NFL-eksperten advarer dog mot ulempene ved at én mann gjør alt.

– Hva gjør man om han bli skadet? Da står laget plutselig uten backup på to posisjoner. I tillegg må noen holde ballen på field goals, det er det vanligvis punteren som gjør. Men det faktum at Vikings har investert et høyt draftvalg i ham viser at de har store planer, sier han.

Kan spille i Super Bowl allerede i år

Hoff har vært fast inventar i Viasports Super Bowl-studio de siste par årene, og gleder seg stort over muligheten for at en nordmann kan få muligheten i den største årlige idrettsbegivenheten i verden.

– Å få en nordmann inn i NFL vil generere en helt annen oppmerksomhet for sporten her hjemme, og det er gledelig, sier han.

For det er langt fra utenkelig at Minnesota Vikings går til Super Bowl i år. For bare to år siden kom de seg til semifinalen, men måtte gi tapt for Super Bowl-mesterne Philadelphia Eagles. Stammen i laget er ganske lik som i 2017, og på papiret har de også skaffet seg en bedre quarterback i Kirk Cousins.

«MINNEAPOLIS MIRACLE»: Stefon Diggs serverte Minnesota-fansen en kveld de neppe vil glemme i sluttspillet for to år siden, i kampen som har blitt døpt «Minneapolis Miracle». Nå er det Kåre Vedvik sin tur til å skape mirakler i den «norske» byen, og fansen på Twitter har allerede lekt med tanken om hva som kommer til å skje om en nordmann sparker dem til lagets første Super Bowl-seier. Foto: Jeff Roberson / TT NYHETSBYRÅN

Det klaffet dog ikke helt for Cousins i hans første sesong, men det er grunn til å tro at quarterbacken vil komme mer inn i det i år to, i det som er en av de posisjonene i idrett som innebærer mest press og ansvar. Og like bak følger kicker-posisjonen...

– Vedvik spiller en veldig viktig og eksponert rolle. Du har alle øynene på deg, og skal prøve å treffe mellom stengene. Det er enormt med press, og veien til arbeidsledighet er kort, men det virker som at Vedvik takler det bra, sier Hoff.

Natt til mandag får Vedvik vist seg frem i Minnesota Vikings-drakt for første gang. Da møter de Seattle Seahawks.

Han taklet det blant annet eksepsjonelt bra i årets første treningskamp:

Publisert: 16.08.19 kl. 13:48