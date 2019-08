VG erfarer: Evjens agent så kamp med City-speidere

DRAMMEN/LONDON (VG) (Strømsgodset – Bodø/Glimt 1-3) Glimt-kometen Håkon Evjen (19) scoret to på Marienlyst foran speidere fra Manchester United og Manchester City.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Ifølge VGs opplysninger satt Håkon Evjens agent Morten Wivestad sammen med to speidere fra Manchester City under kampen. Wivestad ble også observert med dem lenge før kamp, og forlot arenaen sammen med dem.

Den engelske storklubben, og andre utenlandske klubber, skal etter det VG erfarer, være interessert i å hente Evjen, kanskje allerede i dette overgangsvinduet. Manchester City har et stort akademi og har for vane å hente spillere i ung alder, for så å låne dem ut til andre klubber.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Manchester United-speider Tommy Møller Nielsen var også til stede på kampen.

– Det er selvfølgelig gøy, og er det en gang man skal gjøre det, så er det med dem på tribunen. Men det tenker jeg egentlig ikke så mye over akkurat nå, sier Håkon Evjen til VG.

Han ble matchavgjørende med sine to scoringer, den første av dem en virkelig perle.

Like før pause mottok han ballen i bakrom fra keeper (!) Ricardo Friedrich, rundlurte Godset-debutant Duplexe Tchamba med en piruett og sendte ballen mellom beina til keeper Morten Sætra og i mål.

Det er ikke første gang Evjen utmerker seg i Eliteserien...

En annen Godset-debutant - av totalt fem stykker - Moses Mawa tente et lite håp for hjemmelaget med en redusering på overtid, men to minutter senere ble alt håp om poeng ute da Amor Layouni punkterte kampen med sin 3-1-scoring.

– Vi spiller ikke sånn vi vil spille, men vi vinner kampen, sier Layouni til VG.

les også Presseekspert reagerer på Stavanger-avisenes påståtte Viking-avtale

Glimt-trener Kjetil Knutsen virket heller ikke fremmed for interessen rundt 19-åringen da han ble spurt av Eurosport om fremtiden til unggutten.

– Den ser fin ut, den. [...] Men for min del håper jeg vi får beholde Håkon ut året.

– City... Er det et riktig steg?

– Det er et for stort steg. Men City er en klubb som henter spillere langsiktig, så jeg forventer at det blir noen mellomsteg før han eventuelt skal dit, sier Knutsen med et lurt smil til kanalen.

Til VG sier Knutsen at det er viktig å få litt distanse til all praten.

– At det er klubber for å se på Håkon, det forstår vi alle. Men vi må forholde oss til at han er Bodø/Glimt-spiller, og det må han og, sier Glimt-treneren.

I juni ble Evjen av Eurosport-ekspert Joacim Jonsson trukket frem som et av de heteste salgsobjektene i Eliteserien. Der ble han prissatt til 30 millioner kroner.

– Jeg tenker det er mye penger, men fotball er ferskvare og det er slikt det er nå til dags. Men det har ikke så mye å si om jeg ikke presterer fremover, sier Evjen til VG.

Etter kampen mandag føler Jonsson seg sikker på at Evjen blir solgt i løpet av overgangsvinduet - og utelukker ikke en kamp mellom byrivalene fra Manchester. En slik overgang må i så fall være på plass før torsdag blir til fredag.

– Det kan bli en kamp dem imellom, men det er ikke slik at han kommer til å spille for dem nå. Han blir i så fall utleid. Om en av de to legger penger på bordet, kan det fort bli 30–35 millioner kroner. Men om det ikke skjer, og det kanskje er en nederlandsk eller belgisk klubb som kommer på banen, da snakker vi fort et sted på 20-tallet, er Jonssons budskap overfor VG.

Med seieren klatret Bodø/Glimt opp til sølvplass på tabellen. De ligger fire poeng bak Molde med to kamper mindre spilt. Strømsgodset ligger fortsatt på jumboplass.

– Det er en del enkeltspillere som står frem, men prestasjonen vår er ganske langt under pari. Fotball er marginer og i dag hadde vi ganske mange med oss, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Publisert: 05.08.19 kl. 20:52 Oppdatert: 05.08.19 kl. 22:07