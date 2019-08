MATCHVINNER: Håkon Evjen jubler for scoring mot Strømsgodset. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix.

Evjen (19) herjet foran Manchester United-speider

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Bodø/Glimt 1-3) Håkon Evjen (19) ble kampens hovedperson da han scoret to mål for Glimt mot Strømsgodset. Det foran en Manchester United-speider på tribunen.

Mindre enn 10 minutter siden

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Strømsgodset imponerte tidvis med hele fem (!) nysigneringer fra start, men det var Bodø/Glimts stortalent Håkon Evjen som ble kampens store spiller på Marienlyst.

Han sto først for en imponerende énmannsprestasjon da han satte inn 1–0 like før pause. I andre omgang satte han inn sitt andre for kvelden.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Debutant Moses Mawa satte inn en redusering på tampen av kampen, men håpet om utligning varte ikke lenge. Amor Layouni punkterte kampen på overtid. Dermed endte det 3-1.

VG vet at det var en speider fra Manchester United på tribunen. Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim trakk under kampen frem nettopp Evjen og venstreback Fredrik Bjørkan (20) som spillere han kan ha vært der for å observere.

– Jeg vil tro at de to er spillerne han er mest interessert i å kartlegge, sier Kenneth Fredheim om Manchester United-speider Tommy Møller Nielsen.

Ifølge samme kommentator var også en speider fra Manchester City på plass, for å finsikte nettopp Evjen.

I juni ble Evjen av Eurosport-ekspert Joacim Jonsson trukket frem som et av de heteste salgsobjektene i Eliteserien.

Med seieren klatret Bodø/Glimt opp til sølvplass på tabellen. De ligger fire poeng bak Molde med to kamper mindre spilt. Strømsgodset ligger fortsatt på jumboplass.

Dette var ikke første gang Evjen imponerte i Eliteserien:

Fem nysigneringer fra start

Det var virkelig topp mot bunn da Strømsgodset på jumboplass tok imot Glimt på tredje. Men spillemessig så det ikke ut som om det var to lag i hver sin ende av tabellen som møttes på Marienlyst.

Hjemmelaget startet overraskende offensivt med alle sine fem nysigneringer fra start. Moses Mawa, Jack Ipalibo, Mikkel Maigaard, Prosper Mendy og Duplexe Tchamba imponerte alle i en førsteomgang hvor Godset styrte spillet og hadde de største sjansene frem til det var fem minutter igjen av omgangen.

Da sto Håkon Evjen for omgangens prestasjon: Han tok imot en god pasning fra keeper Ricardo Friedrich, lurte Tchamba med en piruett og satte ballen mellom beina på keeper Morten Sætra - som fikk sjansen til fordel for sesongens førstevalg hittil, Viljar Myhra.

– Det er ikke imponerende keeperspill av Sætra. Det må vi kunne si, sa Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim. Han omtalte også ledelsen til pause for et «ran» etter en god omgang av Strømsgodset.

– Vi er litt heldige som leder 1-0. Det er et lag i medgang som scorer mål på et lag i motgang, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport.

Kampbildet gjentok seg etter pause. Godset presset fra start, og var nære utligning like etter hvilen. Men nok en gang var det Glimt og Evjen som var mest effektive. 19-åringen scoret sitt andre mål halvveis.

Mawa reduserte på tampen av kampen, men så satte Amor Layouni inn 3–1 minutter senere. Det ble også resultatet.

Publisert: 05.08.19 kl. 20:52