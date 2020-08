KLAR TALE: Basket-stjernen LeBron James, her fra en NBA-match tidligere i måneden. Foto: Kevin C. Cox / Pool Getty Images

Idretts-USA i protest: – Vi krever endringer

Samtlige idrettsligaer i USA avlyser kamper og turneringer i en antirasistisk protest etter at Jacob Blake ble skutt av politiet i helgen.

Afroamerikaneren ble rammet av sju skudd i ryggen. Bakgrunnen for hendelsen er fortsatt uklar. Blakes far opplyste tirsdag at 29-åringen er blitt lam fra livet og ned.

Det har ført til opprør over hele USA. Tennis, basketball, fotball og baseball er blant idrettene som protester. Onsdag kveld norsk tid tok først NBA-laget Milwaukee Bucks affære og boikottet sin kamp i sluttspillet.

Flere lag gjorde som Bucks og avlyste onsdagens sluttspillkamper, deriblant LA Lakers. NBAs største stjerne LeBron James tok til orde om saken på Twitter.

– F … ta. Vi krever endringer. Lei av dette, skriver James.

NBA bekrefter på Twitter at alle kampene vil bli spilt en annen dato.

Onsdag ble også tre baseballkamper i MLB avlyst i lys av hendelsen. Los Angeles Dodger-stjerne Mookie Brett fortalte lagkameratene at han ikke kom til å stille til kamp og mottok umiddelbart støtte fra laget.

– Jeg må bruke plattformen min til å i hvert fall få ballen til å rulle, sier Brett, ifølge ESPN.

Fordømmer rasisme

I likhet med spillerne i NBA og MLB, avlyste fotballspillerne i MLS flere kamper i protest mot politivold i USA.

Atlanta United kunngjorde en uttalelse før den planlagte kampen mot Inter Miami onsdag.

– Vi står solidarisk med det svarte samfunnet, med våre spillere, vår by og våre tilhengere i kampen mot rasediskriminering. Vår stemme skal bety forandring, heter det i uttalelsen.

Også ledelsen i MLS markerte sin støtte til protestene.

– MLS fordømmer utvetydig rasisme og har alltid fremmet likhetstanken, men vi må gjøre mer for å få til endring. Vi vil fortsette å jobbe med spillerne og lagene for å utnytte vår kollektive styrke i kampen for likhet og sosial rettferdighet.

SAMLET: Real Salt Lake og Los Angeles FC-spillere onsdag. Foto: Yukai Peng / The Deseret News

– Viktigere enn tennis

United States Tennis Association (USTA), WTA og ATP har i en felles uttalelse bestemt at ingen kamper vil bli spilt i tennisturneringen Western & Southern Open i New York torsdag.

– Som idrett tar tennis et felles standpunkt mot rasisme og sosial urettferdighet, som nok en gang er å se i USA. USTA, ATP og WTA har bestemt å erkjenne denne tiden ved å sette Western & Southern Open på pause torsdag 27. august. Spillet vil fortsette på fredag 28. august, heter det i uttalelsen som kom onsdag.

TENNIS-ESS: Naomi Osaka under Western & Southern Open-turneringen onsdag. Foto: Frank Franklin II / AP

Utsettelsen av kampene ble et faktum etter at 22 år gamle tennisstjerne Naomi Osaka, som er den best betalte kvinnelige idrettsutøveren i verden, annonserte onsdag at hun ikke stiller til semifinalen i turneringen.

– Jeg er en atlet, men først og fremst en svart kvinne. Og som en svart kvinne, føler jeg at det er andre saker som krever umiddelbar oppmerksomhet og som er viktigere enn å se meg spille tennis, skrev Osaka på sosiale medier og la til:

– Jeg forventer ikke at noe drastisk skal skje ved at jeg ikke spiller, men hvis jeg kan starte en samtale i en sport dominert av hvite, så anser jeg det som et steg i riktig retning. (NTB)

