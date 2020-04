BLIR PAPPA: Skihopper Robert Johansson. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Babylykke for Robert Johansson – ultralyd over videochat

Skihopper Robert Johansson (30) skal bli far for første gang.



– Det er veldig spennende, sier Johansson til VG.

Han annonserte nyheten slik på sin Instagram-profil.

«Etter å ha sett ultralyden via FaceTime i disse spesielle timer, kan vi endelig annonsere at vår familie blir større. Jeg gleder meg og vil være der for deg på best mulig måte», skriver han.

– Det ble en litt annerledes opplevelse ved å sitte et annet sted og se ultralyd over FaceTime. Det er ikke så mange som kan si de har gjort det, utdyper Johansson overfor VG og legger til at de venter en liten jente.

Han møtte kjæresten Marlene Messell i 2018. De to flyttet sammen i nytt hus på Lillehammer i desember. Johansson forteller at de nå har plass til både treningsutstyr og babyutstyr.

BLIR FORELDRE: De norske OL-vinnerne i laghopp fra Pyeongchang invitert til Formel 1-sirkuset i Monaco. Robert Johansson tok med kjæresten Marlene Messell. Nå blir de to foreldre. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG.

– Hvordan er det å skulle ha barn i en periode som dette, blir man bekymret?

– Vi har ikke kjent veldig ekstra på det, men vi har prøvd å sørge for å ha gode rutiner, variert kosthold og god hygiene generelt. Vi passer ekstra godt på det i denne perioden, og det er min jobb å sørge for at kjæresten mn har det best mulig til en hver tid, svarer skihopperen.

Johansson tok OL-gull under lagkonkurransen i Pyeongchang samme år. Der tok han også bronse i både normalbakken og stor bakke. I 2018 var han en del av det norske laget som tok VM-gull i skiflyging.

– Det blir annerledes fremover. Akkurat hvordan det blir, må jeg se litt an når babyen kommer. Men jeg har veldig troen på at vi kommer til å takle det på en god måte. Vi har diskutert det litt, og jeg holder jo på med noe som innebærer at det blir mange reisedøgn. Da må jeg vite at kjæresten min er komfortabel med det, og det er hun, sier Johansson om sin nye tilværelse.

Publisert: 08.04.20 kl. 13:07 Oppdatert: 08.04.20 kl. 13:44

