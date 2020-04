MÅ VENTE: Serieleder Liverpool med Sadio Mané (til venstre) og Mohamed Salah kan ikke sikre tittelen enda. Fotballen i England er satt på vent grunnet coronaviruset. Foto: CARL RECINE / X03807

Fotballens fagforeningssjef: – PL-sesongen kan avsluttes til vinteren

Spillerorganisasjonen PFA i England åpner for at Premier League-sesongen kan dra ut til over nyttår.

NTB

Nå nettopp

Coronavirus-pandemien har satt nesten all sport på vent, også verdens mest pengestinne fotballiga.

Det er fagforeningslederen Gordon Taylor som lanserer å spille ferdig sesongen neste år om nødvendig.

– I og med at VM i 2022 først skal spilles i Qatar i november og desember, kan inneværende sesong avsluttes til vinteren. Så kan 2021-sesongen avvikles i det kalenderåret, sier han til BBC.

– Det kreves uvanlige ideer for å løse denne unike situasjonen. Alle involverte parter må være fleksible uansett hvor lang tid dette tar. Å fullføre denne sesongen, er på topp av agendaen.

Det gjenstår flere serierunder i Premier League der Liverpool er helt overlegen.

Klubbene risikerer kjempetap økonomisk om serien ikke fullføres. Bare i TV-penger kan det være snakk om snaut 9 milliarder kroner. Legger man på tapte inntekter i form av billettsalg og annet salg på kampdager, er beløpet nær 14 milliarder ifølge britisk medier.

Bare Manchester United skal risikere å gå glipp av 1,3 milliarder om sesongen settes på null. Burnley har signalisert at klubben kan være tom for midler i august om dagens situasjonen holder seg.

Publisert: 07.04.20 kl. 12:45

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Les også

Fra andre aviser