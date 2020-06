CRICKET: Klubben det gjelder er én av 37 cricketklubber i Oslo. Dette bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Cicilie S. Andersen

Politiet henlegger sak mot cricketklubb – Oslo Idrettskrets reagerer kraftig

Oslo Idrettskrets avslørte økonomisk bedrageri i cricketklubb. Nå reagerer de på at politiet henlegger saken.

I fjor sommer skrev VG om medlemsjuks og økonomisk bedrageri i en cricketklubb i Oslo.

Oslo Idrettskrets anmeldte forholdet i september i fjor. I slutten av april kom beskjeden fra politiet om at saken vil bli henlagt på grunnlag av manglende kapasitet.

Den aktuelle klubben har mistet sitt medlemskap i norsk idrett. I løpet av sommeren i fjor ble ledelsen i klubben byttet ut, men generalsekretæren i Oslo Idrettskrets etterlyser større konsekvenser for den tidligere ledelsen.

Cricketklubben tredoblet sin offentlige støtte etter blant annet å ha meldt inn ledernes egne barn i klubben, selv om de ikke spilte cricket.

I 2015 meldte cricketklubben inn 72 medlemmer til Oslo Idrettskrets, og fikk nærmere 40.000 kroner i offentlig støtte basert på dette medlemstallet.

Året etter var det registrert 225 medlemmer i klubben, og den offentlige støtten økte til over 130.000 kroner. Begrunnelsen for dette fra klubben var at de startet barne- og ungdomslag.

Da dette ble kjent, trakk Oslo Idrettskrets all støtte til klubben.

– Dette er en sak der vi mener vi har gjort alt en kan forvente med grundig etterforskning. På mistanke om at noe ulovlig har foregått, har vi leid inn kompetanse og dokumentert lovbrudd. Det er opp til politiet å følge opp, sier Brekke til VG.

At politiet har valgt å henlegge saken mener Brekke sender feil signaler.

– Hvis det ikke blir fulgt opp, er vi sjanseløse. Det prinsipielle i det er egentlig helt håpløst for idretten. Hvis man vet at ikke det er noen risiko å snylte på offentlige midler gjennom falsk dokumentasjon, og at det ikke får konsekvenser, vil det heller ikke bli bedre. Hvis idretten blir oppfattet som et fristed å snylte, er det uheldig, fortsetter han.

– Vi er ikke kjent med noen barne- og ungdomsaktivitet i denne klubben. Å få støtte for medlemmer som ikke reelt sett er medlemmer, anser vi som medlemsjuks, sa Brekke, til VG i fjor.

Oslo Idrettskrets har arbeidet for å avdekke og dokumentere et straffbart forhold i idretten. Saken ble utredet med hjelp fra blant annet Tina Mjelde, som frem til i fjor sommer var etterforskningsleder i Oslo politidistrikt.

– Vi ser svært alvorlig på dette og mener det er en trussel mot idrettsorganisasjonen og norsk frivillighet for øvrig om dokumentert bedrageri av offentlige midler, kanalisert gjennom organisasjoner, ikke medfører påtale, skriver Brekke i en e-post til VG.

Oslo Idrettskrets mener det er på høy tid at norsk idrett får etablert et uavhengig påtaleorgan som sikrer at brudd på idrettens straffebestemmelse skal kunne påtales uavhengig av organisasjonsledds vilje, kapasitet eller kompetanse, og forulempede i norsk idrett skal ha en rett til å fremme sin sak.

Etter at saken ble henlagt, har Oslo idrettskrets klaget på politiets avgjørelse til statsadvokaten.

– Norsk idrett baserer sin innsats på frivillighet som den viktigste ressursen på alle nivåer, og den offentlige støtten skal understøtte denne frivilligheten og bidra til økt aktivitet for flest mulig, står det i klagen.

På spørsål fra VG om hvorfor saken ble henlagt, svarer påtaleavsnittleder Bente Gerner i Oslo Politidistrikt følgende:

– Politiet i Oslo måtte prioritere å benytte ressursene på andre saker i samme periode. Det formelle vedtaket var da at saken ble henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet, sier hun.

Gerner forklarer at deres prioritering er etter sentrale myndigheters føringer som drap og andre grove voldssaker, vold i nære relasjoner, vold mot barn, ungdomskriminalitet, alvorlige trafikklovbrudd, organisert kriminalitet og hatkriminalitet.

Samtidig skal ingen rettsområder være lovtomme, som vil si at politiet etterforsker alle typer straffesaker, men en del må likevel henlegges for å få oppklart de mer alvorlige ut i fra kapasitet.

– Vi har absolutt forståelse for at Oslo Idrettskrets reagerer på en henleggelse, spesielt når man vurderer saken isolert sett. Selv om saken henlegges, betyr ikke det at vi mener at saken er uviktig eller at den ikke burde vært anmeldt, sier hun, og begrunner avgjørelsen:

– I vurderingen har vi lagt vekt på sakens alvorsgrad, omfanget av en eventuell etterforskning og sannsynligheten for at etterforskningen vil kunne medføre at saken oppklares, sier Gerner.

Publisert: 18.06.20 kl. 20:21

