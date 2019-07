TIL ULLEVAAL: Ole Gunnar Solskjær kommer helt sikkert til Ullevaal 30. juli når Manchester United møter Kristiansund, så gjenstår det å se om Paul Pogba blir med. Her fra 8-delsfinalen i Champions League. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Håper storsignering gir utsolgt United-kamp

Det er rundt 4700 billetter igjen til kampen mellom Manchester United og Kristiansund på Ullevaal 30. juli.

Det er solgt cirka 22.000 billetter til kampen 30. juli.

– Vi håper en storsignering gir en boost i salget, sier mediesjef i Kristiansund Asgeir Kvalvik. De siste dagene har klubben vært tett linket til Leicester-midtstopperen Harry Maguire.

Målet er fullsatt Ullevaal. Billettene koster fra 675 til 1075 kroner per stykk.

Supporterklubben til Manchester United i Norge har solgt rundt 6000 billetter, mens Kristiansund har rundt 50 billetter igjen av de 4000 de er tildelt i VG-svingen.

– Vi håper det blir en mørkeblå sving, men vi blir ikke sure på dem som eventuelt har på seg noe rødt. Men vi håper at den mørkeblå svingen skal sette sitt preg på kampen, sier Kvalvik.

Kristiansunds store sønn Ole Gunnar Solskjær tar med seg sine menn til landslagsarenaen, til den siste treningskampen før de starter Premier League-sesongen mot Chelsea søndag 11. august.

– Det kan virke som Romelu Lukaku skal ut, så kanskje Solskjær henter en ny spiss? Jeg håper på en ny midtstopper, sier Kvalvik – som er United-supporter.

Solskjær uttalte seg om Paul Pogba nylig, og påsto det er en agenda mot stjernespilleren:

– Jeg håper Paul Pogba spiller. Han er jo en av verdens beste fotballspillere, og David de Gea og Marcus Rashford. Jeg håper de topper laget, selv om det er en showkamp, sier Kvalvik.

– Arrangøren forventer at det blir utsolgt, sier Norges fotballforbunds kommunikasjonsdirektør Svein Graff til VG.

Til kampen mellom Manchester Uniteds kvinnelag og Vålerenga er det solgt 6250 billetter. Det blir trolig ny rekord for en fotballkamp mellom klubblag for kvinner i Norge. Den tidligere rekorden stammer fra da over 5600 tilskuere så LSK Kvinner mot Barcelona i vinter.

Publisert: 17.07.19 kl. 23:15