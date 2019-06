PÅ’N IGJEN: Olaf Tufte vant bronsemedalje i dobbeltsculler sammen med Kjetil Borch (t.v.) i Rio-OL for snart tre år siden. Her under prisseremonien sammen med barna Mie Lovise og Herman Aurelius. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tufte klar for OL som 44-åring

Olaf Tufte vil ro i sitt syvende OL i Tokyo neste år. I dag ble det klart at han skal gjøre det i Norges dobbeltfirer. Da vil han være 44 år.

Mindre enn 10 minutter siden







Det bekrefter landslagssjef Johan Flodin overfor VG fredag ettermiddag.

Meningen var at «Tufte-valget» skulle bli tatt torsdag. Ifølge Flodin ble det på grunn av sykdom hos en av de involverte i kabalen, utsatt en dag.

– Det kan jo bli hans siste OL, svarer Johan Flodin lettere ironisk på spørsmål om Tuftes alder og det faktum at han nå er én av fire som skal sitte i båten som, i henhold til målsettingen, skal være god nok til å kjempe om OL-medalje i Tokyo i månedsskiftet juli til august 2020.

– Jeg har fulgt ham i syv år, og synes han er like god nå som i forrige OL-syklus og i 2015. Han har en trygghet; han er flinkere til å lytte til kroppen sin. Han er mindre hensynsløs og mer lur. Og alle kjenner hans gigantiske evne til å løfte seg når det gjelder, begrunner Johan Flodin.

OL-debut i 1996 Olaf Tufte (født 27. april 1976) OL-debuterte i Atlanta i 1996 med 8. plass i firer uten styrmann. I 2004-OL i Athen vant han gullmedaljen i singlesculler. 2008-OL i Beijing forsvarte han tittelen. Han vant OL-sølvmedalje i dobbeltsculler sammen med Fredrik Bekken i Sydney-OL for 19 år siden. I siste OL i Rio de Janeiro tok han bronsemedaljen sammen med Kjetil Borch i samme båttype. Vis mer vg-expand-down

Da VG snakket med Olaf Tufte før det ble bestemt at han sammen med Oscar Helvig, Erik Solbakken og Martin Helseth skulle sitte i fireren som etter planen skal gi ham hans femte OL-medalje, ga han uttrykk for at han trengte garantier for at alt måtte bli lagt til rette for dette – nemlig medaljesjanse i Tokyo-OL.

– Dette er den siste store greia jeg gjør, sannsynligvis. Jeg blir ikke med for å «delta» i OL. Det har jeg gjort før, sier Olaf Tufte.

Fireren tok 5. plass i EM for en snau måned siden. Men bare ett sekund fra medalje. Landslagssjef Johan Flodin forteller at båten som formelt sett ble OL-fireren i dag kun har hatt 10 økter på vannet. Derfor mener han og de fire i den at OL-medalje er realistisk.

– Den skal ikke bare kvalifisere seg, men også være medaljekandidat i OL, sier Johan Flodin.

Om to uker skal den i aksjon i verdenscupen i Rotterdam. Deretter er det treningssamling, før VM i østerrikske Linz i slutten av august. De åtte beste dobbeltfirerne i VM er kvalifisert for OL. Skulle det mot formodning gå skeis, er siste sjanse en spesial-kvalifisering neste år, der de to beste får OL-billett.

Ps! Alternativet til å velge dobbeltfireren som OL-båt i tillegg til de som allerede er klare, var dobbeltsculler.

Publisert: 28.06.19 kl. 17:34