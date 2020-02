STORSPILLER IGJEN: Viktor Hovland fotografert på den første runden av Puerto Rico Open. Foto: Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland med i tetkampen i PGA-turnering

Viktor Hovland (22) fortsetter å imponere og er fredag kveld med i tetkampen i PGA-turneringen Puerto Rico Open.

Han hadde en fantastisk runde to frem til hull 15, der han pådro seg en bogey (ett slag over par). Frem til det hadde han gått seks under par og ikke vært over par på et eneste hull.

Det betyr at han tilsammen er ni under par. Han gikk nemlig fire under par på torsdagens åpningsrunde.

Etter å ha tatt PGA-touren med storm i 2019, har det gått noe tregere for den norske golfraketten i den nye sesongen. Blant annet misset han cuten i to runder (det vil han at han ble utslått før de to siste rundene).

Riktignok er mange av PGA-tourens største stjerner i Mexico, men det er et sterkt startfelt også i Puerto Rico, der Hovland på forhånd var en av favorittene.

Tre mann ligger på ti under par: Det er to amerikanere, Kyle Stanley og Josh Teater, samt argentineren Emiliano Grillo. Hovland ligger sammen med Sam Ryder på minus ni.

Kristoffer Ventura gikk fredagens runde på fire under par og ligger i øyeblikket på delt 33. plass. Det holder ganske sikkert til å få spille også de to gjenstående rundene i helgen.

Publisert: 21.02.20 kl. 21:18 Oppdatert: 21.02.20 kl. 22:44

