STORSPILLER IGJEN: Viktor Hovland fotografert på den første runden av Puerto Rico Open. Foto: Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland er i delt ledelse i PGA-turnering

Viktor Hovland (22) fortsetter å imponere og er fredag kveld med i tetkampen i PGA-turneringen Puerto Rico Open.

Han har hatt en fantastisk runde to til nå: Seks under par etter 12 hull.

Det betyr at han tilsammen er ti under par. Han gikk nemlig fire under par på torsdagens åpningsrunde.

Etter å ha tatt PGA-touren med storm i 2019, har det gått noe tregere for den norske golfraketten i den nye sesongen. Blant annet misset han cuten i to runder (det vil han at han ble utslått før de to siste rundene).

Riktignok er mange av PGA-tourens største stjerner i Mexico, men det er et sterkt startfelt også i Puerto Rico, der Hovland på forhånd var en av favorittene.

I skrivende stund er det fire mann som ligger i teten med ti under par. Det er to amerikanere, Kyle Stanley og Josh Teater, samt argentineren Emiliano Grillo. Nesten alle de andre i tetsjiktet er allerede ferdigspilt.

Kristoffer Ventura gikk fredagens runde på fire under par og ligger i øyeblikket på delt 30. plass. Det holder ganske sikkert til å få spille også de to gjenstående rundene i helgen.

Publisert: 21.02.20 kl. 21:18

