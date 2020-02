SAMARBEIDET TETT: Tidligere idrettspresident Tom Tvedt (til venstre) og tidligere generalsekretær i idrettsforbundet, Inge Andersen, under et ledermøte i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Inge Andersen: Idretten bør ikke være overrasket over Kina-avtalen

Mens sentrale idrettsledere misliker hvordan spillemidler har blitt brukt på samarbeidet med Kina, er beskjeden fra tidligere generalsekretær Inge Andersen (55) klar: De har ingen grunn til å være overrasket.

Tvert imot mener Andersen at slik finansiering har funnet sted også tidligere.

– Dette er en finansieringsmodell i god norsk tradisjon, som har pågått gjennom flere ulike regjeringer, sier han til VG.

Andersen påpeker at det allerede i 2005 ble inngått en avtale om kultur og idrett mellom Norge og Kina. Den innebar blant annet at det ble brukt penger fra spillemidlene på antidopingarbeid i Kina.

– I min tid som generalsekretær, og gjennom ulike regjeringer, så ble det lagt penger i spillemidlene som skulle brukes på å gjennomføre internasjonale samarbeidsavtaler. Da jeg tiltrådte i 2004 lå det blant annet en samarbeidsavtale med Cuba der, sier han.

Det har stormet i norsk idrett den siste tiden, etter at TV 2 har publisert flere saker om norsk idretts omfattende samarbeid med Kina. Det handler om å overføre kompetanse om vinteridrett til verdens mest folkerike land i forkant av OL i Beijing i 2022.

INFORMERT: Gerhard Heiberg sa denne uken at han holdt hele presidentskapet, inkludert Tom Tvedt, informert om samtalene han hadde med Kina om et idrettssamarbeid. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sentrale idrettsledere har reagert på at det er brukt 3,2 millioner kroner fra spillemidlene på samarbeidet. Tidligere visepresident Oddvar Jensen ga uttrykk for at avtalen var politisk motivert og i praksis ble tredd ned over hodet på idretten.

Inge Andersens etterfølger, Øystein Dale, var generalsekretær da Kina-avtalen ble signert tidlig i april 2017. Overfor TV 2 uttalte han denne uken at avtalen virket å skyldes politisk og internasjonalt samarbeid:

– Kina-samarbeidet ikke er prioritert i verken stortingsmeldingen for idrett eller tingvedtatte dokumenter. Det er de som legger føringer for hva som skal være idrettens viktigste formål, sa Dale.

– Hvordan opplevde du at tippemidlene ble finansieringsløsningen?

– Det trodde vi ikke ville skje, sa han.

Inge Andersen, som var generalsekretær i idrettsforbundet fra 2004 til 2017, omtaler på sin side det hele som en ikke-sak i dette intervjuet med VG:

– Jeg mener norsk idrett bør være stolte av hvordan man har bidratt på den internasjonale scenen, og måten man har åpnet opp for et større samarbeid mellom Kina og Norge, sier han.

Tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg gikk nylig ut i VG og fortalte hvordan han hadde informert tidligere idrettspresident Tom Tvedt og resten av NIF-ledelsen underveis i sitt arbeid. Inge Andersen er klar på at han kjenner seg igjen i Heibergs historie, og at Heiberg har fått for lite honnør for rollen han spilte.

– Gerhard holdt presidentskapet (Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen og Oddvar Jensen) orientert underveis i sitt arbeid. Jeg hadde møterett i presidentskapet og vi var informert, sier han – og tilføyer at han mener Heiberg burde fått mer anerkjennelse for jobben han har gjort for forholdet mellom Norge og Kina.

På spørsmål om hva han mener om at det er brukt 3,2 millioner kroner fra spillemidlene på Kina-samarbeidet, åpner Andersen med å understreke at han ikke var generalsekretær i NIF da den formelle avtalen ble signert 7. april i 2017. I kjølvannet av den såkalte åpenhetsdebatten avsluttet idrettsstyret arbeidsforholdet med Andersen noen få uker tidligere.

– Vi skal alltid jobbe for å styrke økonomien til grasrota i norsk idrett, men man må også huske på at internasjonalt samarbeid har styrket idretten her hjemme. Det er mange små idretter som har hentet internasjonale trenere, og som har fått midler til dette. Bordtennis og kampsport er eksempler på dette, sier Andersen til VG.

VG har ikke greid å komme i kontakt med Tom Tvedt.

