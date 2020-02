OPTIMIST: Frode Hamre tror Roli Eld kan vinne Lars Laumbs løp direkte etter pause. Stallkameraten Troll Solen er en av de tøffeste i mot. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Har god tro på seier direkte

Her kan du lese kuskekommentarer på alle hestene som starter i V75-omgangen på Bjerke lørdag.

Anders Olsbu

Dagens banker:

Voje Piril (V75–2) er en meget bra 4-åring, som møter overkommelig selskap. Vinner igjen.

Luringen:

Thai Zeus (V75–1) kommer ut etter pause, men rapporteres fin i trening. Er rask ut og kan vinne på direkten.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

KRISTIAN MALMIN: – Kan være litt hissig av seg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2140 m (volte) – Start kl. 15.10

1 Chuck Yeager/Gøran Antonsen

Gøran Antonsen: - Ble toer på Jarlsberg sist uten at han fungerte optimalt. Har funnet feilen og rettet på den. Kapasiteten er stor, og han er god for en solid rekordforbedring. Er rask fra start. Vi kjører til for tet og vil sitte der. En av dem som kan vinne. Strekes.

2 Z. Boko/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Har vært veldig bra. Er en sterk og reell hest i flott utvikling. Er god nok til å kjempe i toppen igjen, men kan være litt hissig av seg. Voltestart er derfor et lite uromoment, men jeg tror det går bra. Strekes tidlig.

3 Call Me Fox/Lars Anvar Kolle

Jens Kristian Brenne: - Gikk fine løp som 3-åring i fjor og kommer ut etter pause. Trener fint, men er litt vanskelig å sette inn i et løp med gode hester både på strek og på tillegg. Men jeg føler han kan duge på sitt beste. Aktuell på litt bred gardering.

4 Gone Dancing/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Gjorde et veldig bra løp til seier første gang ut etter pause sist. Er en bra hest i grunnlaget. Men vi møter mange bra konkurrenter. Dette ser ut som et jevnt, sterkt felt med flere vinnerkandidater. Han er en av dem. En tidlig gardering.

5 Yankee Pride/Tom Erik Solberg

Erlend Rennesvik: - Galopperte fra et trangt spor i volten sist, første gang ut etter lang pause. Gikk et bra løp etterpå og kan ventes forbedret. Skifter litt i travet, men er god på sitt beste. Klaffer det hans vei er han aktuell i toppen. Verdt en gardering.

6 Thai Zeus/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Har vi slitt med å få i gang, men nå fungerer han finere og finere. Kan løse bra fra dette sporet og er en type med et høyt toppnivå. Jeg forlanger ikke seier på direkten etter lang pause, men jeg mener han er god nok. En tidlig strek.

2160 m

7 Thai Eros/Dag-Sveinung Dalen

Lage Rosten: - Vant tre strake løp før han fikk pause før jul. Har lagt seg litt ut og fungert veldig fint i hurtigjobb og intervallkjøring. Er uhyre rask fra start. Jeg utelukker ikke tet på første bortre. Vinnersjanse uten trafikktrøbbel. En tidlig strek.

8 Strong Pepper/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Var god til seier sist og er bra på sitt beste. Han har nesten ikke gått voltestart, men jeg tror det går bra. Alltid vanskelig fra tillegg på de banene som er for tiden, men han skal selvsagt vurderes om løpet garderes litt.

9 Pantani/Frode Hamre

Frode Hamre: - Er ikke så bra bakfra. Tar ikke i like bra da. Formen er bra, og han gikk veldig bra skoløs i trening tirsdag. Det kan bli skoløs også her, i hvert fall foran. En bra premie er målet.

10 Vicky Vici/Jomar Blekkan

Torkil Steinshaug: - Er i fremgang. Satt fast på Leangen mandag. Kusken mente hun kjentes pigg ut. Hun er raskere i vei i volte enn bak bilen. Det er uansett en best mulig premie som gjelder i dette laget.

VIDAR HOP: – Har en fin oppgave på papiret. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2660 m (volte) – Start kl. 15.40

1 Pepp Jerka/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Gikk et sterkt løp til en god premie i hardt lag sist. Står spennende til i førstespor på strek, men det er noen veldig bra på tillegg. Hardt å vinne, men kan smyge med innvendig til siste trippel.

2 Liheim Stjerna/Kristian Malmin

Morten Valstad: - Var positiv på Leangen mandag. Men her møter hun overmakten. Kan likevel hente seg en fin premie på bra form og en spennende utgangsposisjon.

3 Skeie Trym/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Kommer ut etter pause. Det står tøffe konkurrenter på tillegg. Målet er å smyge med til en bra premie.

2680 m

4 Kvikk Kuling/Ole Johan Østre

Ole Johan Østre: - Holder veldig fin form og har fordel av den lange distansen. Innerspor på tillegg er det eneste uromomentet, men vi har litt tid på å komme oss ut på. Løser det seg er han en av dem som kan vinne. En tidlig strek.

5 H.C. Blesen/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Er normalt fornøyd med en premie i dette laget på denne distansen.

6 Voje Piril/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Var veldig god til seier i V75 på Forus første gang ut etter lang pause. Har en fin oppgave på papiret. Kjemper normalt i toppen igjen. Strekes.

7 Ramstad Kristian/M. T. Gundersen

Andreas Opheim: - Var god til seier sist og møter riktig motstand. Men han skal ha ryggløp i det lengste på denne distansen. Da blir det fort sjanseartet. Skal vurderes på fire-fem hester, om løpet garderes litt.

8 Vår Bajas/Marius Høitomt

Marius Høitomt: - Har blitt bedre for hver start og gjorde nok sitt beste løp sist. Mye tøffere i mot her, så en plass blant de fem er bra.

9 Fantomet/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Trener fint og har kapasitet, men binder seg litt når han kommer ut i løpsbanen. Sliter med å legge seg til på startsiden. Sporet er nok en fordel, men jeg ligger uansett lavt etter innsatsen sist. Er mest med for å teste Derby-distansen.

10 Vital Vinter/Vidar Hop

Eirik Høitomt: - Gikk fint til mål sist og er i form. Distansen er ikke noe problem. Ikke borte i trippelkampen.

11 Jetalatotning/Cato Antonsen

Cato Antonsen: - Holder fin form, men møter noen tøffe konkurrenter og står litt vrient til i bakspor på tillegg. Jeg tviler derfor på at han kan kjempe om seieren, men håper han kan hente seg en fin premie.

12 Hof Blesen/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Har veldig fin form, men står vanskelig til i bakspor på tillegg. Hardt å vinne herfra. Kanskje trippelaktuell med flyt på veien.

13 Eilert/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Gikk et helt ok løp sist og er på gang. Kan avslutte riktig så bra med ryggløp og luke til slutt. En liten outsider.

JAN-OLOV PERSSON: – Jeg tror det blir for tøft med tanke på seier. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2640 m (volte) – Start kl. 16.10

1 Trø Hera/Eirik Høitomt

Simen B. Jessen: - Holder toppform og står spennende til. Kusken får prøve å lede så lenge som mulig. En luring, selv om det står noen veldig bra på tilleggene.

2660 m

2 Ådne Odin/Vidar Hop

Erik Killingmo: - Gikk et bra løp til seier på Romme sist. Da var det sprint. Nå er det langløp. Han er uansett så bra at han kan speede veldig fort om han får rygg i det lengste. Men han slår normalt ikke de beste fra tillegg. Trippelaktuell med klaff.

3 Søndre Jerkeld/Pål Buer

Pål Buer: - Var sterk toer sist etter et tøft speedoppgjør til slutt. Har fått et løp i kroppen etter pause og har stor fordel av distansen. Står 20 meter foran de tøffeste konkurrentene. Han er en av tre-fire som kan vinne. En tidlig gardering.

4 Jardar/Dag-Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Sto på flott til mål til en fin seier for meg på Leangen sist. Formen er på plass, men motstanden er steintøff. Premie må være bra.

5 G. Jerken/Ole Gaute Gudmestad

Ole Gaute Gudmestad: - Ble sliten etter en lang fjorårssesong og fikk pause. Har trent bra i det siste og viste fin løpsvilje i et rutineløp nylig. Jeg vet likevel ikke helt hvor jeg har ham. Trippelaktuell på normalform og en strek om det garderes litt.

6 Åsrud Vilja/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Har jeg kjørt med i pausen siden siste start. Det har fungert veldig fint. Møter noen som er veldig bra, så det må klaffe mye, samtidig som det er første gang ut etter pause. Men hun gjør det alltid bra og er trippelaktuell.

2680 m

7 Pave Faks/Jomar Blekkan

John Mogset: - Har vært litt tung i kroppen og litt forkjølet. Men han viste fremgang sist som treer på sprint. Distansen passer mye bedre nå. Har spart opp hov og kommer til start uten sko på alle fire. Litt hardt å vinne, men har en trippelsjanse. Gikk et veldig bra Laumb-løp i fjor.

8 Roli Eld/Adrian Solberg Akselsen

Frode Hamre: - Har trent veldig bra i vinter med 1.25/2100 som fortest. Jeg har god tro på seier direkte. Skoløs rundt om og vanlig vogn.

9 Troll Solen/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Virker å være på vei mot sitt beste igjen. Liker distansen og kommer til å gjøre et bra løp. Aktuell bak Roli Eld.

10 Tekno Eld/Åsbjørn Tengsareid

Jan-Olov Persson: - Trener fint etter pause og har bra kapasitet. Men han møter flere med bra toppnivå og flere som har gått jevnt med løp i det siste. Lang distanse første gang ut er heller ikke optimalt. Han gjør seg ikke bort, men jeg tror det blir for tøft med tanke på seier. Kanskje en trippelsjanse.

SIGBJØRN KOLNES: – Er en kapasitetshest. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

1609 m (auto) – Start kl. 16.40

1 Ester Joy/Marcus Hultman

Starter ikke.

2 Xita Lavec/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Har gått to fine løp på rad og er på full fart mot finformen. Har et bra spor og er rask fra start. Men det er et tøft løp med mange formsterke. Er uansett ikke sjanseløs. Vurderes om løpet garderes litt.

3 Vincent/Per Oleg Midtfjeld

Sigbjørn Kolnes: - Er en kapasitetshest som har slitt med å få det til å fungere. Jeg ligger derfor litt lavt i påvente av at han skal begynne å vise noe. Er uansett en liten outsider på kapasiteten.

4 Forza Rapida/Dag-Sveinung Dalen

Eirik Høitomt: - Vet jeg er behandlet etter siste start. Han var god i seiersløpet nest sist og er ikke borte i trippelsammenheng, om han går som han gjorde da.

5 Hold Me Quick/Kristian Malmin

Kristrian Malmin: - Fungerte ikke på det krevende baneunderlaget på Biri sist. Er behandlet i etterkant og trener fint. Regnes med en trippelsjanse.

6 Brage Hindø/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Falt litt ut av stilen sist, men var god. Det er litt slik han er. Må nok gå den tunge veien igjen, men han skal regnes med vinnersjanse.

7 King N' Swing/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Fullførte sterkt etter en tøff innledning sist. Er i form, men har spor langt ute. Motstanden er også tøff nok. God nok med maksimal klaff, men er mer trippel- enn seiersaktuell.

8 Gigolo N.L./Lars Anvar Kolle

Sigbjørn Kolnes: - Vant sist og har fin form. Men spor ytterst bak bilvingen på sprint ødelegger det meste. Fornøyd med en bra premie herfra. Maks klaff kan være det samme som en trippelsjanse.

9 Hands Down/Morten A. Pedersen

Morten A. Pedersen: - Har toppform og går bra på alle distanser. Står litt sjanseartet til og er litt avhengig av hva de andre gjør. Klaffer det vår vei er det snakk om en vinnersjanse. En tidlig strek.

Går bra på alle distanser

10 Positano/Vidar Hop

Vidar Hop: - Gikk et veldig bra løp til seier på sprint sist. Samme distanse nå, men litt tøffere i mot og et dårligere spor. Men han går fine løp i rygg. Høyt tempo foran er til vår fordel. Er så bra nå at han skal med som en gardering.

11 Harbour Eightysix/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Kommer ut etter pause, trener fint og har kapasitet som duger i dette laget. Det er sporet imot. En god premie er målet herfra.

12 Given/Frode Hamre

Frode Hamre: - Er tatt helt bort av sporet. Det blir å satse innvendig å få en premie herfra.

ERIK KILLINGMO: – Plan A er tet hele veien. Foto: Even Elvenes, Equus Media

V75–5

2100 m (auto) – Start kl. 17.10

1 New Action/Tom Erik Solberg

Per Gottling: - Avsluttet veldig fint bakfra på Bjerke sist og er i form. Trives på denne banen og har fått et spennende spor. Har vunnet et løp i karrieren så langt. Det var fra tet. Men hun går fine løp i rygg også. Kusken får avgjøre taktikken. Hun skal strekes tidlig.

2 Remana/Ole Johan Østre

Erik Killingmo: - Var veldig god som toer på Bjerke sist, fra dødens etter 1.09 første 500. Toppnivået er høyt og sporet perfekt. Plan A er tet hele veien, men hun går også bra i rygg. Kan vinne.

3 Two To Tango/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Har gått fine løp, er i form og har et bra spor. Er rask fra start, men det er det flere som er. Først og fremst trippelaktuell. Hardt med tanke på seier.

4 Operandi/Joakim Rasmussen

Synnøve Opsahl: - Var veldig god til seier på Bjerke sist. Fløy til tet fra samme spor som her etter 1.11 første 500 og holdt koken strålende til mål. Vi prøver på tet igjen, og jeg synes løpet ser åpent ut. Kan kjempe om seieren igjen.

5 Vivienne/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Kommer ut etter pause. Rapportene fra treneren er positive og hun har et bra løp på papiret. Sporet er også brukbart. Hun er rask fra start, så vi kjører til. Hun er god nok om alt klaffer og formen er på plass. En tidlig strek.

6 Harmke Schermer/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Er bra på sitt beste, men har fått spor vel langt ute. Mye må klaffe herfra med startraske hester innenfor. Jeg tror det kan bli tøft med tanke på seier, men skal regnes med trippelsjanse i et åpent løp.

7 Norah As/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Gikk et bra løp som toer på Bjerke sist og har stigende form. Står litt langt ute, men er så rask fra start at vi kjører til direkte. Posisjonsklaff er det samme som at vi kjemper langt fremme. En tidlig gardering.

8 Exploitmyday/Kai Johansen

Kai Johansen: - Har gått tre fine løp i år og er i form. Men sporet trekker for mye ned i møte med flere startraske innenfor. Fornøyd med en premie.

9 Nika/Herman R. Tvedt

Anniken Berg: - Gjør sitt første løp for oss. Kjenner henne ikke helt ennå. Håper hun får et fint løp bakfra og er fornøyd med premie.

10 Etna Sisu/Anders Andersen

Anders Andersen: - Holder veldig fin form og går sine beste løp i rygg. Da avslutter hun veldig fort. Kommer ut i et løp der nesten alle kan vinne. Posisjoner og tempo avgjør. Sporet er sjanseartet, men vi har en startrask rygg. God nok med maks klaff. En tidlig gardering.

11 Pink Diamond/Ove Bakkevold Reime

Ove Bakkevold Reime: - Gikk et veldig bra løp til seier på Bjerke sist og er i form. Sporet er ikke bra, men løpet er veldig åpent. Høyt tempo og posisjonsklaff kan åpne det opp for oss. Verdt en gardering.

12 Esperanza Trunoise/Vidar Hop

Vidar Hop: - Gikk sitt beste løp noensinne da hun ble toer fra dødens i tøft tempo sist. Formen er på topp, men sporet dårlig. Det må klaffe mye. Gjør det først det er hun god nok. Verdt en gardering.

FRODE HAMRE: – Vant kriteriekval på distansen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2640 m (volte) – Start kl. 17.35

1 Gretzky Boko/Magnus T. Gundersen

Frode Hamre: - Liker distansen og har bra spor, selv om han neppe får tet. Aktuell rett bak Marvellous Tooma.

2 Marvellous Tooma/Frode Hamre

Frode Hamre: - Går greit herfra, men er ikke tetaktuell. Vant kriteriekval på distansen. Var veldig god sist og virker like bra nå. Jeg har mest tro på han av mine to. Vanlig vogn nå.

3 Anthony Downs/Tom Erik Solberg

Per Gottling: - Kommer ut etter litt pause og har fungert veldig fint i trening. Så fint at jeg har litt tro. Kan løse veldig raskt fra start. Får han tet, skal han sitte der. Jeg synes han skal strekes.

4 Laser Tile/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Kommer etter pause og behandling. Trener fint og er en type jeg tror takler sporet fint. Regnes som en outsider på direkten.

5 Eddie Arctous/Eirik Høitomt

Marius Høitomt: - Er rask på volte og har trent bra. Distansen takler han også. Skal regnes med vinnersjanse direkte.

6 Gukko Raw/Vidar Hop

Eirik Høitomt: - Sto på sterkt bak gode hester sist. Fra et bra spor kan han være på trippelen. Tøft å vinne.

7 C Nu Gilbak/Per Oleg Midtfjeld

Sigbjørn Kolnes: - Kommer ut etter pause. Trener fint og liker den lange distansen. Har også fordel av springspor i volten. Kan løse veldig bra herfra. Trippelsjanse og en gardering.

8 Fox Dragon/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Holder veldig fin form, men står litt sjanseartet til. Har en fin rygg fra start. Kommer luken til slutt, er vi med der foran. Trippelsjanse og en gardering.

9 Strong Case/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Er en bra hest i fin form. Sporet er sjanseartet, så det må klaffe. Det står også noen veldig bra i bedre spor foran. Kan uansett kjempe om en trippelplass med maks flyt. Også verdt en gardering.

10 Uni Lest/Hans Chr. Holm

Hans Chr. Holm: - Feilet seg vekk sist. Har fin kapasitet, men i dette laget handler om det en bra premie, om han unngår galoppen.

2660 m

11 Windy Ammik/Erlend Rennesvik

Åsbjørn Tengsareid: - Gikk et veldig bra løp for meg sist, da hun kun tapte for Allaway G.T. Skal rundt mange fra tillegg. Det kan bli krevende. Skulle det klaffe er hun trippelaktuell. Ikke ueffen som en gardering

12 Kicking Classic/Dag-Sveinung Dalen

Kristian Malmin: - Står vanskelig til. En premie er bra herfra.

2680 m

13 Mr. X.F. Royal/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Var positiv som treer sist og er i form. Men han har en altfor vanskelig oppgave her. Skal rundt mange fra 40 meter tillegg. Normalt en premiesjanse.

KJETIL DJØSELAND: – Møter riktig motstand. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2100 m (auto) – Start kl. 18.00

1 Ard/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Har fin form og står spennende til i førstespor. Er sikret en fin reise, noe han trenger i møte med overmakten. Han er tøft meldt. Fornøyd med en fin premie.

2 Sprett Odin/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Var veldig god toer sist. Er helt ny på stallen, så han må bedømmes på tidligere innsatser. Nå er vel motstanden i tøffeste laget. Jeg tviler derfor på seier. Håper på en trippelplass.

3 Best Ruggen/Dag-Sveinung Dalen

Åsbjørn Tengsareid: - Har fin form og et høyt toppnivå som duger i denne klassen. Det er flere tøffe konkurrenter med. Han er uansett god nok med klaff og skal strekes som en av flere.

4 Odins Eld/Vidar Hop

Vidar Hop: - Var god til seier fra tillegg på Momarken sist. Slo en såpass god hest som Best Ruggen da. Nå er Professor Ø.K. hesten å slå. Det kan bli i tøffeste laget det. Regnes om trippelaktuell bak ham.

5 Professor Ø.K./Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Var veldig god til V75-seier på Forus sist, første gang ut etter lang pause. Har fått et bra spor nå og møter riktig motstand. Jeg er optimist. Kan vinne igjen.

6 Mine/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Var veldig god som treer sist og er i form. Møter noen hingster som er veldig bra. Det blir trolig før tøft med tanke på seier. Kan vi være tredje-fjerde er vi fornøyde.

7 Jærvinn S.K./Jørn Morten Kvikstad

Jørn Morten Kvikstad: - Gikk et veldig bra løp som toer sist og har fin form. Men vi har spor langt ute og møter flere gode. Hardt å vinne. Kan snuse på siste trippel med klaff.

8 Stumne Fyr/Ole Johan Østre

Merete Viksås: - Var veldig god til seier på 1.24,9 på Bjerke sist. Har gått bra løp. Spor ytterst bak bilen med Professor Ø.K. innenfor er ikke enkelt. Han er heller ikke av de raskeste fra start. Det handler om å finne en fin rygg til og begynne med og kjøre til slutt. Regnes rett bak favoritten.

9 Grislefaksen G.L./Jan Roar Mjølnerød

Jan Roar Mjølnerød: - Var god som toer på Åby sist og er i form. Sporet er greit, og han duger mot disse. Men han er jevnt over bedre i Sverige, på grunn av pisken. Det må derfor klaffe optimalt. Regnes som trippelaktuell og er en strek om løpet garderes.

10 Vetle Petter/Arnt-Sverre Røren

Arnt-Sverre Røren: - Kommer ut etter pause med mange fine treningsjobb bak seg. Står ikke tilbake for noen i dette feltet, men er en tung hest som trolig trenger et løp i kroppen. Er uansett ikke sjanseløs. Skal løpe garderes litt, skal han strekes.

11 Moe Tjalve/Pål Buer

Pål Buer: - Har gått to gode løp etter lang pause. Avsluttet bra bakfra begge gangene, selv om han slet med halsen sist. Hardt å slå Professor Ø.K., som slo oss sist, men skal regnes rett bak den.

12 Guli Roy/Åsbjørn Tengsareid

Jan-Olov Persson: - Kommer ut etter pause. Ser fin ut i trening, men står vanskelig til mot gode hester. Er god nok til å kjempe om en bra premie, kanskje siste trippel. Jeg tviler på seier.

