Slår tilbake etter Keita-stikk: – Ikke mye sjel og kultur igjen i Strømsgodset

MJØNDALEN (VG) «Storebror Strømsgodset» har bare ett poeng ned til «lillebror Mjøndalen». Nå tror MIF-profil Joackim Olsen Solberg (30) på et troneskifte i Buskerud.

– Vi startet mye bedre enn dem, og Godset har ligget nede i bunn der hele sesongen. De har byttet ut et helt lag og fått ny trener, så et troneskifte tror jeg fort kan være rett rundt hjørnet, sier Joakim Olsen Solberg når VG møter ham før kampen mot Strømsgodset fredag kveld.

– Hvorfor tror du det?

– Da vi spilte på Marienlyst, synes jeg vi var mye bedre enn dem. Og det er mye som har skjedd der. Det er ikke mye sjel og kultur igjen i Godset nå, det er mye mer her. Så hvis det laget rykker ned nå, da har det gått skikkelig galt der. Det blir spennende å se, svarer MIF-spilleren, som kommer fra Krokstadelva.

Fyrer opp

I tradisjon tro er det noen som prøver å fyre opp før derbyet. Dette sitatet fra Strømsgodset-spiller Muhamed Keita har fått mye oppmerksomhet før oppgjøret:

– Det eneste jeg vet, er at Mjøndalen ikke har noe i Eliteserien å gjøre. De må ned til Obos, og Obos er nesten en for fin liga for dem. Så de burde egentlig spilt 2. divisjon. Det er min personlige mening, sa han forrige helg i et intervju om kampen med Eurosport.

– Jeg har ikke noe svar til han. Vi får gjøre opp ute på banen. Vi så hvordan det gikk sist gang de var fremme med leppa. Da fikk de seg en på trynet på Marienlyst. Vi får spille kampen og se, sier Olsen Solberg til VG.

30-åringen lover samme temperatur som i kampen på Marienlyst i april, hvor det blant annet kokte over for begge lags kapteiner etter kampslutt:

– Fra vår side blir det samme trøkk. Det er en tent og sugen gjeng som skjønner meninga med oppgjøret. Det tror jeg ikke det er så mange i Godset som gjør. Det er ikke så mange lokale, og det er ikke så mange som vet helt hva dette oppgjøret betyr, sier Olsen Solberg - og sender dermed nok et stikk til laget fra Drammen.

Positivt med fyring

Mjøndalen-trener Vegard Hansen mener fyringen fra Strømsgodset-spiller Keita kan være positiv for hans eget lag.

– Jeg blir ikke fornærmet hvis noen tror det. Jeg synes det er unødvendig av våre spillere å fyre opp motstanderen, men jeg er glad for all fyringen som kommer andre veien, sier han og fortsetter:

– Det Keita sa nå, er ting vi kommer til å bruke inn mot kampen. Jeg er ikke sikker på om det er avgjørende, men vi kommer til å være ordentlig tente. Og jeg tror Keita, hvis han får lov til å spille, kommer til å merke at det er et Mjøndalen-lag som kanskje vil si takk for sist. Vi får se hvem som ler best til slutt.

PS: Kampen sendes på MAX 19.00 fredag. Vegard Hansen informerer om at han har alle ressurser tilgjengelige, som betyr at Gauseth og Sondre Liseth kan gjøre comeback fra skade. Begge lag er nedrykkstruet: Mjøndalen er på kvalik med 21 poeng. Godset ligger på 12. plass med 22 poeng.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 23 16 4 3 54 – 23 31 52 2 Bodø/Glimt 23 14 5 4 54 – 34 20 47 3 Odd 23 13 5 5 37 – 27 10 44 4 Rosenborg 23 11 7 5 36 – 27 9 40 5 Viking 23 10 6 7 41 – 33 8 36 6 Kristiansund 23 9 7 7 30 – 25 5 34 7 Brann 23 9 7 7 28 – 23 5 34 8 FK Haugesund 23 6 10 7 31 – 27 4 28 9 Vålerenga 23 7 7 9 35 – 36 -1 28 10 Lillestrøm 23 7 5 11 29 – 38 -9 26 11 Stabæk 23 6 7 10 26 – 32 -6 25 12 Strømsgodset 23 6 4 13 26 – 42 -16 22 13 Tromsø 23 6 4 13 25 – 48 -23 22 14 Mjøndalen 23 4 9 10 29 – 43 -14 21 15 Ranheim 23 5 6 12 25 – 39 -14 21 16 Sarpsborg 08 23 3 11 9 23 – 32 -9 20 Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

