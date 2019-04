HAR TROEN: Eirik Horneland tror fortsatt Rosenborg vinner Eliteserien 2019. Foto: Ole Martin Wold/ NTB Scanpix

Horneland tror fortsatt Rosenborg tar seriegull: – Noe trigger dem

TRONDHEIM (VG) På Eliteseriens kickoff uken før sesongstart var både Eirik Horneland (44) og Mike Jensen (31) soleklare på at Rosenborg vinner serien i 2019.

Nå ligger de nest sist på tabellen og har bare tatt to poeng på de fire første kampene. Likevel er både trener og kaptein fortsatt sikre på at det blir seriegull også i 2019.

– Det er akkurat det samme svaret nå, sier kaptein Mike Jensen til VG.

– Hvorfor tror du dere kommer til å snu det?

– Vi har vist før at vi kan det. Vi hadde en dårlig start de siste to årene også. Vi har fortsatt tro på egne evner. Men det er klart at vi også må akseptere situasjonen. Vi må jobbe veldig hardt og være utrolig konsentrerte og fokuserte, men jeg er ikke i tvil om at ting kommer til å snu.

Den største delen av de resterende trenerne og kapteinene som fikk samme spørsmål spådde Molde som vinner. Søndag står det laget på motsatt banehalvdel. Til tross for den dårlige sesongstarten mener RBK-trener Eirik Horneland det er perfekt at den storkampen kommer akkurat nå.

Til tross for en dårlig start tror også Horneland RBK blir seriemester i 2019.

– Jeg tror fortsatt vi kommer til å vinne serien. Det kommer jeg til å tro helt til det eventuelt ikke er mulig lenger. Jeg tror vi kommer til å snu dette og komme veldig sterkt ut på den andre siden, sier Horneland til VG.

– Hvorfor kommer dere til å klare det?

– Det er en sterk mentalitet i gruppen og de har vært i tilsvarende situasjoner før hvor de har vært litt bakpå. Men det er et eller annet som trigger dem og de klarer derfor å hente og dra i land kamper til seier, svarer han.

les også Supporterleder om RBK-nedturen: – Noen blir faktisk litt deprimerte

Det har stormet rundt RBK-sjefen i sesongstarten og han har blant annet selv sagt til TV 2 at han tror han kan gå sparken med tap for Molde. Han forstår godt hvorfor mange stiller kritiske spørsmål.

– Det er helt naturlig når du leder en toppklubb og du ikke ligger på topplassering. Vi ligger på bunnplassering. Det er helt naturlig at spørsmål kommer, og det må jeg forholde meg til. Men jeg kan ikke la meg prege av det, sier Horneland.

– Vi må opptre med en tydelig identitet. Vi må komme inn med den rette mentaliteten, og vi må ville og ønske å stå sammen for å vinne.

Publisert: 27.04.19 kl. 12:58