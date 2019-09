Prøver ved Moskva-laboratoriet, der ansatte her er i arbeid, ble overlevert til WADA etter mye om og men. Illustrasjonsbilde. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT NYHETSBYRÅN

Kommentar

Mistanke om manipulerte prøver: Dopingkaoset kan bli komplett

Ledelsen i Verdens antidopingbyrå (WADA) har allerede sviktet rene utøvere på det groveste. Nå kan utviklingen i den russiske dopingskandalen utslette siste rest av troverdighet.

Smak litt på setningen «Russland mistenkes for å ha manipulert dopingprøver».

Still deg så følgende spørsmål: Er det overraskende dersom dette skulle vise seg å ha skjedd?

Svaret: Et rungende NEI.

Men er dette et faktum, er det et «best case scenario» for ledende WADA-topper om de bare har vært utilgivelig godtroende.

Nå kan russernes hån mot idrettens verdier nemlig ha fått enda en forverrende dimensjon.

For å underbygge hvor potensielt gigantisk en bekreftet manipulasjon eventuelt vil være, må vi tilbake i historien litt:

Den største dopingskandalen gjennom tidene omfatter som kjent omfattende juks innen russisk idrett, og McLaren-rapporten viser hvordan det var satt i system. WADA nektet først å slipper russerne inn i varmen igjen, med mindre helt konkrete krav var innfridd, som å anerkjenne de tydelige funnene i rapporten og gi tilgang til egen database. Plutselig var visst ikke rekkefølgen og kravene så nøye likevel, og WADA-toppene trumfet i stedet gjennom en hestehandel med russerne.

I etterkant har det ikke vært måte på skulderklappende selvgodhet fra president Craig Reedie & co. om hvor viktig det var å vise litt velvilje.

Sebastian Coe opplevde at doping ble det altoverskyggende temaet på pressekonferansen foran VM i Doha. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

«Bare se hva vi har oppnådd gjennom kompromisser og pragmatisme» har vært linjen som har rådet, og da var det visst også greit at russerne ikke overholdt tidsfristen for den kontroversielle dealen.

Men dersom deler av materialet russerne ga fra seg ikke er intakt, har ikke WADA oppnådd noe som helst med den myke linjen.

I stedet vil det, om mistanken bekreftes, være skapt problemer av et ufattelig omfang.

Vi må selvsagt se hva slags forklaring som kommer fra russisk side, men alt annet enn total plausibilitet vil være pulveriserende for antidopingarbeidets troverdighet.

Og enda verre: De praktiske implikasjonene kan i tilfelle bli uoverstigelige.

Hvordan skal man basere rettslige prosesser fremover?

Hvilket faktum kan legges til grunn om prøver, som vi ikke vet om er ekte eller ei, uansett valør?

Hvordan skal saker mot den eller den, individuelt eller som institusjon, behandles dersom deler av datagrunnlagsmaterialet er kontaminert?

Så langt har voldgiftsretten som er idrettens øverste domstol, CAS, vært svært individualorienterte i saker mot russiske utøvere.

Hvis det skulle vise seg at det samme systemet som i sin tid sto bak dopingregimet, har klart å tukle med prøver slik at vi ikke kan stole på noe som helst lenger, står vi igjen med et system det er umulig å stole på.

Om vi havner der, er det verdt å ha i bakhodet neste gang du hører svulstige idrettslederord om brobygging og forbrødring helt på siden av politikken ...

PS. Anklagene var blant temaene som ble drøftet i styret i «Det internasjonale friidrettsforbundet» (IAAF) mandag, etter at en ny rapport var levert fra Rune Andersens ekspertgruppe. Rett før VM i Doha, forlenger det internasjonale forbundet (IAAF) utestengelsen av Russland nok en gang, selv om en rekke enkeltutøvere får være med nøytralt. Ifølge Andersen er det flere kriterier som ikke er møtt.

Publisert: 23.09.19 kl. 17:36







