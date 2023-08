PSG-manageren bekrefter: Mbappé ikke med i troppen til serieåpningen

Kylian Mbappé (24) er ikke en del av PSG-troppen som møter Lorient i serieåpningen.

Det sier PSG-manager Luis Enrique på en pressekonferanse fredag.

– Jeg håper at klubben og spilleren kommer til en enighet, slik de har gjort tidligere. Klubben er større enn hvilken som helst spiller, sier Enrique, gjengitt av flere medier.

PSG møter Lorient hjemme i sesongstarten i Ligue 1 lørdag, men det skjer altså uten en av deres største stjerner.

Det har stormet rundt Kylian Mbappé i sommer. Han har ett år igjen av kontrakten med PSG, men han vil ikke forlenge med den franske hovedstadsklubben.

Franskmannen var ikke med på lagets pre-season-turné til Asia.

Flere medier skrev tidligere i sommer at Al-Hilal la inn et bud på over 3 milliarder kroner for Mbappé. Et bud PSG skal ha akseptert, men en overgang hovedpersonen selv ikke var interessert i.

I juni sendte Mbappé et brev til PSG der han fortalte ledelsen at han ikke ønsket å forlenge kontrakten – som løper ut neste sommer. 24-åringen har likevel sagt at han vil spille for PSG ut den kommende sesongen.