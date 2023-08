AP: Alves nekter straffskyld for seksuelt overgrep

Dani Alves (40) nektet straffskyld i et rettsmøte i Madrid onsdag. Fotballstjernen er tiltalt for seksuelt overgrep i Barcelona i fjor.

Alves motsa seg det dommeren la fram i rettsmøtet, skriver nyhetsbyrået AP. En dato for rettssaken mot ham er ikke satt. Den blir trolig i høst eller tidlig på nyåret.

Alves fikk også beskjed om å sette av 150.000 euro for å betale erstatning om han skulle bli dømt. Ifølge AP snakket Alves kort i domstolen onsdag. Han gjentok at sexen med fornærmede var med samtykke.

40-åringen har sittet i varetekt siden januar i påvente av etterforskningen mot ham. Hendelsen skal ha funnet sted på nattklubben Sutton i Barcelona 30. desember. Kravet hans om kausjon har blitt avslått til tross for at brasilianeren har tilbud seg å levere inn pass og ha på seg en sporingsenhet.

Alves nektet først for alt. I april endret han forklaring og sa at han og kvinnen hadde sex med samtykke. Han forklarte videre at han først hadde løyet fordi han ikke ville innrømme overfor sin kone at han hadde vært utro.

– Jeg har god samvittighet om det som skjedde den kvelden på badet i VIP-området til nattklubben Sutton. Hva skjedde, og hva skjedde ikke. Det som ikke skjedde, er at jeg tvang denne kvinnen til å gjøre noe av det vi gjorde, sa Alves til avisen La Vanguardia i sitt første intervju etter pågripelsen.