COMEBACK: Caroline Wozniacki har fått wildcard til US Open og WTA 1000-turneringen i Montreal. Her med troféet etter Australian Open-seieren i 2018.

US Open og Montreal bekrefter: Wozniacki får wildcard

Caroline Wozniacki får innpass i US Open og WTA 1000-turneringen i Montreal etter at hun avslørte planene om å gjøre comeback.

Dansken meldte tidligere torsdag at hun vender tilbake til tennisbanen, over tre år etter at hun la opp. Comebacket vil skje i starten av august i WTA 1000-turneringen i Montreal, bekrefter den kanadiske arrangøren på Twitter.

US Open har også gått ut med at den tidligere verdenseneren får et wildcard (invitasjon) til å spille Grand Slam-turneringen som varer fra 28. august til 10. september.

– Caroline Wozniacki gjør tenniscomeback! Hun er blitt tildelt et US Open-wildcard, skriver New York-arrangøren på Twitter.

Wozniacki spilte sin hittil siste kamp i Australian Open i 2020. Siden den gang har hun fått to barn, men nå er dansken klar for å spille tennis igjen.

– Jeg skal spille US Open. Det er bare en elektrisk atmosfære i New York som jeg ikke kan få nok av … jeg starter i Montreal for å komme tilbake i slag, og så reiser vi til New York. Etter det har jeg noen måneder til å forberede meg til Australia, og så tar vi det derfra. OL i Paris er definitivt et mål også, sa hun i en lengre Vogue-artikkel.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post