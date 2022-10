MISFORNØYD: Cristiano Ronaldo trives svært lite med benketilværelsen i Manchester United.

Avis: Ronaldo deltok ikke i feiringen etter United-seier

Cristiano Ronaldo (37) gikk ikke bare rett i garderoben. Han skal også ha forlatt stadion mens lagkameratene feiret, ifølge avis. Arne Scheie har fått nok av portugiseren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Manchester United leverte en av deres beste kamper på lang tid da de slo Tottenham 2–0 på Old Trafford onsdag kveld. En som likevel ikke var fornøyd var Cristiano Ronaldo, som rett før kampslutt gikk i spillertunnelen.

– Man går bare ikke inn garderoben før kampen er over som en liten sutrende unge, sier Manchester United-supporter Arne Scheie til VG.

Ifølge The Athletic skal Ronaldo ikke bare ha gått i garderoben, men også forlatt Old Trafford før kampen var ferdig.

Hans fravær skal ikke ha blitt lagt særlig merke til blant spillerne i garderoben, som feiret ettertrykkelig i garderoben, skriver journalist i The Athletic Laurie Whitwell på Twitter.

LEI: Arne Scheie kommenterte engelsk fotball i en årrekke for NRK. Han ser alle kampene til Manchester United, og synes lite om oppførselen til Cristiano Ronaldo

United.no-journalist Eivind Holth mener Ronaldo er veldig klar over hvor stor oppmerksomhet onsdagens handling får.

– Det verste er at jeg ikke blir sjokkert. Det som er viktig å ta med her er at Ronaldo kjenner det spillet her. Han vet hvilken makt han har. Han vet at han kan skape overskrifter bare ved å se misfornøyd ut, sier Holth til VG.

I Premier League-studioet til Viaplay Sverige satt tidligere norsk landslagssjef Lars Lägerback. Han var heller ikke nådig mot Ronaldo.

– Det viser at han setter seg selv foran laget, når de har gjort en kanonkamp og vinner. Jeg hadde vært tvilsom til å beholde ham. Det kan være den siste kampen han spiller i Manchester United, sier Lagerbäck, gjengitt i Aftonbladet.

Erik ten Hag var ordknapp om Ronaldo etter kampen, men han sa at han ville «håndtere det i morgen». Det er ikke første gang Manchester United-manageren har måtte svare for Ronaldo sin oppførsel. I treningskampen mot Rayo Vallecano i sommer dro stjernespissen fra stadion i pausen. Den gangen kalte ten Hag oppførselen for «uakseptabel».

– Måten han løste det på forrige gang han gikk fra stadion var å fordømme det offentlig. Ettersom jeg har forstått så skjedde ingenting internt. Det er jo viktig for ten Hag å sette seg i autoritet i spillergruppen, og han er kjent for å være streng. Så jeg forventer at han gir beskjed om at det ikke kan skje igjen, men jeg har liten tro på at det kommer til å skje en endring hos en 37-åring, sier Holth.

Det var mye snakk i sommer om at Ronaldo var på vei vekk fra Manchester United. Det skjedde ikke.

– Jeg tenker at alle de som mente at det ville være fornuftig å sende «sirkus-Ronaldo» videre i sommer fikk rett i det. Det handler først og fremst om de signalene Ronaldo sender i form av kroppsspråk. Det vi ser er en spiller som ikke spiller på lag. Det er ikke det, det laget her trenger, sier Holth.

– Spørsmålet er om Ronaldo er fornøyd med å sitte på benken, jeg kan ikke tenke meg det. Vil han bort, det vil han sikkert, så bør United gjøre det de kan for å få det til, sier Scheie.

Holth frykter at dette kan være med på å skape disharmoni i United-troppen.

– Jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor mye et sånt sirkus kan påvirke. Jeg frykter det kan skape splittelse internt. Det vil fort bli polarisert. Noen i garderoben vil støtte Ronaldo uansett. Det virker som at han ikke unner lagkameratene seieren. Sånn skal det ikke være i Manchester United eller hvilken som helst klubb, for den saks skyld, sier Holth.

– Det er i ferd med å bli en veldig trist avslutning, for det som for mange er en veldig stor united-helt, legger han til.