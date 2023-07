Følg Hovland på avslutningsrunden av The Open

Viktor Hovland er med i teten før majorturneringen The Open skal avgjøres. Følg runden hull for hull her.

Etter tre av fire runder på Royal Liverpool Golf Club ligger Hovland på delt fjerdeplass, fem slag under par.

Det er et stykke opp til lederen Brian Harman. Amerikaneren ligger 12 slag under par, men bak ham er det tett. Cameron Young er nummer to, syv slag under par, mens Jon Rahm er nummer tre, seks slag under par.

Viktor Hovland slo ut 15:05. Turneringen sendes direkte på V sport Golf og Viaplay.

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send inn Hans Christian Boge-Fredriksen 7 min DEL Harman starter snart Hovland og Rahm går i nest siste par, så bare Young og Harman som ikke har startet sin runde. De slår ut 15:15 norsk tid.



Hans Christian Boge-Fredriksen 11 min DEL Hovland i gang Hovland presenteres på hull 1, og vår mann kommer frem. Regner godt i Liverpool i dag. Hovland starter med et utslag ut i fairway.



Hans Christian Boge-Fredriksen 16 min DEL Slår snart ut Viktor Hovland slår ut 15:05 norsk tid, så vi er bare minutter unna. Oslo-mannen går sammen med spanske Jon Rahm i dag.



Hans Christian Boge-Fredriksen 16 min DEL Hovland på fjerdeplass Viktor Hovland kom på fjerdeplass i The Open i fjor, og det er også plasseringen han har før siste runde. Nordmannen er fem slag under par, og et stykke bak lederen Brian Harman på tolv slag under par. Men, dette er sisterunden av The Open. Alt kan skje. Vi lever med spenningen.



Hans Christian Boge-Fredriksen 19 min DEL Velkommen til avslutningen av The Open Det er søndag, og klart for den siste runden av The Open på Royal Liverpool Golf Club.