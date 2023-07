IKKE I FORM: Caroline Graham Hansen. Her etter tapet mot New Zealand. Keeper Guro Pettersen gir henne en god klem.

Sykdom i den norske leiren: − Vi tar ingen sjanser

AUCKLAND (VG) Caroline Graham Hansen kunne ikke møte pressen lørdag morgen lokal tid. Hun er blitt syk.

Det opplyser landslaget i forkant av dagens pressemøte.

Både Graham Hansen og flere av de norske spillerne skulle stille, men nå viser det seg at Graham Hansen ikke dukker opp.

Det har landslagssjefen besluttet.

– Caroline kjenner på en lett sårhet i halsen. Vi tar ingen sjanser, så hun tar det med ro i dag, sier landslagslege Magnus Myntevik.

SKUFFET: Caroline Graham Hansen.

Det kan potensielt by på ekstra utfordringer for Norge inn mot neste gruppespillskamp mot Sveits.

Norge fikk en røff start på VM etter et surt 1–0-tap mot vertsnasjon New Zealand. Sveits vant sin åpningskamp mot Fillippinene 2–0, og det resultatet kan gjøre Norges vei til sluttspillet vanskeligere.

Sveits leder gruppen.

Dersom Norge vinner mot Sveits, står de to landslagene likt etter to runder i gruppespillet. Da er alt åpent inn mot siste runde, hvor Norge møter Filippinene, og Sveits møter New Zealand. Men dersom Norge taper i tirsdagens kamp mot «La Nati», må mange faktorer svinge Norges vei. Landslagsjentene er da avhengig av at New Zealand taper mot både Filippinene og Sveits, og samtidig lite på seier mot Filippinene med høyere målforskjell enn New Zealand.

Dersom det blir uavgjort i kampen mellom Norge og Sveits, må Sveits tape mot New Zealand, og Norge vinne mot Filippinene. Da er Norge avhengig av høyere målforskjell enn Sveits for å ta seg videre til sluttspillet.

Med en Caroline Graham Hansen usikker, gjør det ikke Norges vei lettere.

PS! Norge møter Sveits tirsdag. Kampen spilles i Hamilton, en halvannen time fra Auckland som Norge i utgangspunktet holder til.