Follestad om årets hockeysesong: − Aldri sett før

Kun seks poeng skiller fra ledende Sparta Sarpsborg og ned til Stjernen på 6. plass i Fjordkraftligaen. Tidligere ishockeyspiller Erik Follestad (33) har aldri vært vitne til lignende.

Siste halvdel av den norske ishockeysesongen startet onsdag. Sparta Sarpsborg, Stavanger Oilers, Stjernen, Frisk Asker, Storhamar og Vålerenga kjemper alle om tittelen.

– Vi i media har en tendens til å si at det kommer til å bli den jevneste sesongen på mange år, men i år har det faktisk slått til. Kun seks poeng skiller Sparta på første- til Stjernen på sjetteplass, det har jeg aldri sett før, hverken som spiller, supporter eller hva det måtte være, sier Erik Follestad til VG.

Info Onsdagens resultater i Fjordkraftligaen Storhamar – Stjernen 5–1 Ringerike Panthers – Stavanger Oilers 0–5 Sparta – Lillehammer 4–1 Manglerud Star – Grüner 3–4 (etter spilleforlengelse) Vålerenga – Frisk Asker 4–3 (etter spilleforlengelse) Vis mer

Follestad som også jobber som ishockeyekspert for TV 2 mener årsaken til den jevne ligaen er at flere lag har tatt steg.

– Vi så det i starten av sesongen at Oilers gjør det bra i Europa. Det viste at de holder et bra nivå, og så kommer de tilbake til Norge og da ser man at det er mange lag i ligaen som er jevne med de, sier Follestad.

Det gjaldt riktignok ikke Ringerike Panthers onsdag kveld. Oilers vant svært overbevisende 5–0 mot laget som ligger på 9. plass.

MÅL: David Booth etter at han scoret for Vancouver Canucks mot Minnesota Wild i 2014.

Storseier ble det også for Storhamar. David Booth (38), med 530 kamper i NHL, debuterte mot Stjernen. I 5–1-seieren satte han inn det fjerde målet for hjemmelaget.

Follestads tidligere klubber møtte hverandre i den siste kampen på onsdag. Frisk Asker snudde kampen fra 1–0 til 1–2, Vålerenga kom tilbake i ledelsen til 3–2, men seks minutter før slutt sørget Frisk Asker for at det ble 3–3 etter tredje periode. I spilleforlengelsen sørget Rasmus Ahlholm for at Vålerenga vant 4–3.

GAMLEKLUBBEN: Erik Follestad (t.h.) da han med Vålerenga møtte gamleklubben Frisk Asker og Torstein Nordrum (t.v.) i 2014.

Den tidligere Frisk Asker og Vålerenga-spilleren la opp i 2016. Han mener nivået i ligaen har blitt høyere siden den gang.

– Jeg ser forskjell fra da jeg spilte. Alt fra profesjonalitet, lønninger og at klubbene driftes bedre, med noen åpenbare unntak. Det legges til rette for at spillerne skal ha en best mulig hverdag. Jeg ser lyst på norsk hockeys fremtid, sier Follestad.

Med unntaket fra god klubbdrift sikter ishockeyeksperten til Manglerud Star. På grunn av anstrengt økonomi trakk trenerne Roy Johansen og hans assistent Morten Ask seg i november.

– Har du noen eksempler på manglende profesjonalitet da du spilte?

– Vi tok seriegull med Frisk Asker i 2008. Da hadde vi Zuccarello og Abbott-tvillingene. Det var nesten alltid fullsatt, men sånn som utstyret kom ikke alltid til tiden. Det ble heller ikke kapitalisert på seriegullet, med for eksempel nye sponsorer, og jeg tror det bare var én person som jobbet i administrasjonen, svarer han og slår fast:

– Det går ikke lenger. Det har de fleste klubber skjønt nå.

