Dominic Thiem har fått wildcard til å delta i Australian Open i januar.

Tidligere Grand Slam-vinner får wildcard-plass i Australian Open

Den østerrikske tennisspilleren Dominic Thiem (29), som vant US Open i 2020, har fått wildcard til å spille storturneringen Australian Open i januar.

NTB

Det bekreftet turneringsarrangør Tennis Australia fredag formiddag.

Thiem, som i dag er rangert som nummer 102 på ATP-rankingen, jobber fortsatt med å komme tilbake for fullt etter å ha vært slitt med en håndleddsskade i lang tid. I tillegg til US Open-tittelen i 2020 spilte Thiem seg til finale i Australian Open samme år. Der ble det imidlertid tap mot serbiske Novak Djokovic over fem sett.

Australian Open starter 16. januar i Melbourne. Der blir det også et gjensyn med Djokovic som i fjor ble nektet deltakelse i turneringen. Han skal sammen med resten av tenniseliten spille om en rekordhøy pengesum. Totalen runder 500 millioner kroner for første gang i Australian Opens historie.