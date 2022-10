Løkberg beklaget til fansen etter tapet: − Vi er alle såret

(Viking – Lillestrøm 0–3) Viking sin forferdelige statistikk fortsetter etter tapet mot Lillestrøm. Etter kampen var flere av spillerne i dialog med supporterne.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lillestrøm har ikke vært i god form den siste tiden, men Viking-skipet er enda mer lekk. Etter tapet mot LSK sank de ned på åttendeplass. De har nå bare en seier på de siste ni seriekampene.

– Vi er alle såret når det går som nå. Det er blytung periode. De betaler penger og følger oss i tykt og tynt. Da skal dem få lov til å fortelle om følelsene sine, sa Kristoffer Løkberg til Discovery etter kampen.

I første omgang var det en praktscoring fra Magnus Knudsen som skilte lagene. Etter knappe 20 minutter prikket Lillestrøm-spilleren ballen i krysset fra seksten meter.

– Jeg tror ikke jeg hadde fått til et skudd der hvis jeg hadde ventet å få pasningen. Så litt heldig, men deilig også, sa Knudsen til Discovery i pausen.

Lillestrøm gikk med det inn til pause med ledelse.

KRISEMØTE: Viking-laget samler seg etter å ha sluppet inn det tredje målet for kvelden.

Jevn var derimot ikke andre omgangen. For rett etter pause viste Lillestrøm og Gjermund Åsen kvalitet i angrepsspillet. Kapteinen leverte et nydelig innlegg mellom keeper og forsvaret og der sto Thomas Lehne Olsen og doblet ledelsen.

LSK-spissen var ikke ferdig med det. Ti minutter senere kom han alene med keeper og satte inn det tredje. Viking klarte aldri å komme tilbake. Etter sommeren er det bare Jerv som har tatt færre poeng enn dem.

BEKLAGET: Kristoffer Løkberg beklaget til fansen etter tapet.

Etter kampen kunne man se Løkberg og flere av Viking-spillerne stå og snakke med fansen.

– De fortjener at vi står og ser dem i øynene. Men samtidig med hånden på hjertet kan jeg si at det står ikke på innsats, engasjement, lyst eller vilje. Per dags dato står det på ferdigheter, sa Løkberg.

– Det er viktig at vi hører på hva de har å si. De er utrolige skuffet selvfølgelig. Vi leverer en dårlig kamp. Vi er ikke bedre enn det her nå, dessverre, sa Zlatko Tripic til Discovery.

Lillestrøm er på tredjeplass i Eliteserien, ett poeng bak Bodø/Glimt på annenplass.

Viking er på åttendeplass.