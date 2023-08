Magnus Carlsen møter Rameshbabu Praggnanandhaa i finalen i Baku. Foto: Carina Johansen / NTB

Carlsen møter 18-åring i verdenscupfinalen i Baku

Magnus Carlsen skal opp mot 18-åringen Rameshbabu Praggnanandhaa fra India i finalen i verdenscupturneringen i sjakk i Aserbajdsjan.

Det ble klart mandag kveld da Praggnanandhaa tok seg av verdenstoer Fabiano Caruana i semifinalen. Tirsdag og onsdag er det langsjakkpartier. Et eventuelt omspill avvikles torsdag.

Carlsen slo hjemmehåpet Nijat Abasov i sin semifinale.

De tre beste i Baku får billett til den neste kandidatturneringen. Det er en turnering Carlsen har gjort det klart at han ikke ønsker å delta i.

– Under dagens format er det absolutt ingen sjanse for at jeg gjør det. Alle bør gå ut fra at jeg ikke stiller, og at de andre semifinalistene (i verdenscupen) dermed er kvalifisert, sa han etter sist ukes avansement til semifinalen.

Carlsen har aldri vunnet verdenscupen. Han ble nummer tre i turneringen i Sotsji for to år siden.

