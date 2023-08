Manager Mikel Arteta forsterker Arsenal-laget ytterligere med David Raya.

Arsenal sikret seg målvakt fra Premier League-kollega

David Raya (27) skifter ut Brentford med Arsenal i Premier League. Spanjolen blir en direkte konkurrent for Aaron Ramsdale i kamp om keeperplassen.

NTB

Raya signerte for Brentford fra Blackburn i 2019 og har vært en viktig brikke i klubbens reise opp i Premier League. Totalt fikk Raya 161 kamper for London-klubben før han nå er klar for byrival Arsenal.

Avtalen som er undertegnet innebærer at Raya lånes ut hele inneværende sesong med muligheten til å gjøre overgangen permanent.

Ankomsten til Raya vil gi Ramsdale stor konkurranse om keeperplassen. Raya har i flere år levert solid og blitt tatt ut i den spanske landslagstroppen ved flere anledninger. Han var en del av troppen i Qatar-VM i fjor.

Raya er den fjerde sommersigneringen til Arsenal-manager Mikel Arteta.

