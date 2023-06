Max Williamsen forlenget med Kristiansund.

U21-landslagsspiller forlenget med Kristiansund

U21-landslagsspiller Max Normann Williamsen (19) har skrevet under på en ny toårskontrakt med Kristiansund.

Williamsens nye avtale med KBK varer dermed ut 2025-sesongen.

– Det føles godt å fornye med tre år, sier han på klubbens nettsider.

Til tross for at Williamsen bare er 19 år, har han allerede skaffet seg mye erfaring på høyt nivå.

– Det betyr veldig mye for folk at det er noen lokale på laget, det tror jeg folk synes er artig. Det er et mål å komme tilbake til Eliteserien, og jeg har lyst til å bidra til at vi kommer dit. Det er en god utfordring, og jeg gleder meg til å bli med videre, sier han.