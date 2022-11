Hockeylegenden Börje Salming er død: − En pionér

Den svenske ishockeylegenden ble 71 år gammel. Han døde etter ALS-sykdom.

Saken oppdateres.

Börje Salming er død, 71 år gammel. Det bekrefter hans tidligere klubb Toronto Maple Leafs.

– Toronto Maple Leafs sørger over tapet av Börje Salming. Börje var en pionér innen sporten og et ikon med hans utrolige karakter og tøffhet. Han hjelpte til med å åpne døren for europeere i NHL. Börje kom til Maple Leafs for 50 år siden og kommer for alltid til å være en del av vår hockeyfamilie. Vi retter våre dypeste kondolanser til hans kone Pia, barna Teresa, Anders, Rasmus, Bianca, Lica og Sara, og hans bror Stig, sier Toronto Maple Leafs-president Bredan Shanahan i en uttalelse.

I sommer gikk Salming ut og fortalte at han hadde fått nervesykdommen ALS.

– Jeg har fått en beskjed som har rystet livet til meg og familien min. På et øyeblikk ble alt forandret, sa han i en uttalelse.

Til tross for sykdommen dro han for noen uker siden til Toronto med sin familie for å ta del i «Hall of Fame»-uken i NHL. Svensken spilte 16 sesonger i Toronto Maple Leafs og har over 1000 kamper for klubben. Hyllesten han fikk fra fansen fikk frem tårene hos Salming.

Forrige uke tok han også del i hockeygallaen i Sverige. Der han mottok hyllest fra de fremmøtte.

– Vi kommer ikke til å gå ut mer i offentligheten nå. Nå er det bare familien som gjelder, sa hans kone Pia Salming etter gallaen.

Hans datter Bianca er friidrettsutøver og deltok i EM i München i sommer. Da overrasket faren henne med å ta turen til stadion for å se henne kjempe i syvkamp.

– Så kult, jeg visste ikke at han skulle komme. Man er ikke sikker på om han kan reise, så det er veldig moro, sa det svenske mangekamphåpet til Aftonbladet.