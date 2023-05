Illustrasjonsbilde av OL-logoen til Paris 2024.

Leder for den franske olympiske komité trekker seg

Presidenten for den franske olympiske komité, Brigitte Henriques, har trukket seg fra sin stilling litt over et år før sommerlekene i Paris 2024.

– Ved åpningen av CNOSFs generalforsamling i Maison du Sport Français i dag kunngjorde Brigitte Henriques sin beslutning om å trekke seg som president for den franske nasjonale olympiske komité, skrev CNOSF i en pressemelding.

I Henriques innledning opplyste hun til medlemmene av generalforsamlingen om årsakene til avgjørelsen. Hun spesifiserte også at beslutningen hennes vil tre i kraft fra 29. juni.

Åpningen av generalforsamlingen var lukket for pressen.

Astrid Guyart, som er generalsekretær i komiteen, vil midlertidig ta over presidentskapet til en ny president er valgt. Det skal skje innen de tre neste månedene.

OL i Paris 2024 arrangeres fra 26. juli til 11. august.

