STORFAVORITT: Johannes Thingnes Bø jakter gullmedalje i det første individuelle rennet.

Avdramatiserer tåkeproblemer før VM-sprinten: − Vi får et normalt løp

OBERHOF (VG) Tåkevær i VM-byen har skapt spekulasjoner rundt gjennomføringen av lørdagens sprint, men ekspertene mener det er lite å frykte.

Det skal være et rutinemessig jurymøte før løpet som starter 14.30. Tåken gjør at sikten blir dårlig og den svenske avisen Expressen skriver at øvelsen risikerer å bli innstilt.

Men kilder VG har pratet med avdramatiserer situasjonen betydelig og alt tyder på at rennet går som normalt.

– Det er er alltid en sjanse for utsettelse, den første treningen gikk uten problemer og utøverne var fornøyde. Det er ikke et ekstraordinært møte. Nå er det lite som tyder på annet enn at vi får et normalt løp, sier Daniel Böhm, arrangementsdirektør i det internasjonale skiforbundet (IBU).

– Sannsynligheten er per nå null for at det blir utsatt. Værmeldingen sier det skal bli lettere, og det var ingen problemer på trening. Det har vært gjennomført konkurranse i mye verre forhold enn dette, sier NRK-ekspert Ola Lunde til VG.

TÅKETE: Det er ikke akkurat sol og fint vær i Oberhof nå.

Bildet til VGs reporter på stedet viser at tåken ligger over den tyske VM-byen noen timer før sprinten starter, men man ser blinkene fra skyteplassene.

– Akkurat nå kan rennet gjennomføres, sier TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen før kl 13.

– Det viktigste er at det er like forhold for alle fire gruppene som starter, og derfor kan det hende at vi venter litt, sier den tyske legenden Sven Fischer hos TV 2.

Johannes Thingnes Bø går ut med startnummer én klokken 14.30. Rennet kan du følge her.