Asialekene gir grønt lys for russisk deltakelse

Russiske og belarusiske utøvere får delta i Asianlekene senere i år til tross for invasjonen av Ukraina, bekrefter Asias olympiske råd (OCA).

NTB

«Alle idrettsutøvere, uavhengig av nasjonalitet eller passet de har, bør kunne konkurrere i sportskonkurranser», uttalte OCA i en uttalelse torsdag.

I en uttalelse onsdag hevdet IOC at et klart flertall av utøverrepresentantene vil la russere og belarusere delta under nøytralt flagg i OL.

Asialekene arrangeres hvert fjerde år for asiatiske utøvere. Det er en multisportkonkurranse, og mange av idrettene er utenfor den olympiske paraplyen.

Den 19. utgaven av lekene holdes i kinesiske Hangzhou i september. Den skulle opprinnelig blitt avholdt i fjor, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.