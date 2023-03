Friidrettsikonet Dick Fosbury er død – revolusjonerte høydehopp

Den amerikanske friidrettslegenden Dick Fosbury er død, 76 år gammel.

Det er den ikoniske høydehopperens agent Ray Schulte som opplyser om dødsfallet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Dick Fosbury ble verdenskjent for sin «Fosbury-flop» under Mexico-OL i 1968. Han vant gullet etter å ha gått over 2,24 meter ved å passere lista med hodet og ryggen først. Det hadde ingen gjort før ham.

En av tidenes beste norske høydehoppere på herresiden, Steinar Hoen, møtte Fosbury ved fem-seks anledninger:

– Han er en legende. Han har bygget navnet sin inn i historien. For friidretten har han betydd utrolig mye. Han endret stilen i en av grenene som gjorde at både nivå og rekorder ble hevet. På privaten var han en veldig flott person både under og etter karrieren.

Hoen tror også at han hadde levd et annet liv i dag hvis det ikke var for Fosbury.

– Indirekte så har han betydd mye, for hadde det ikke vært for ham som lagde den stilen så hadde jeg sannsynligvis ikke hatt det livet jeg har, sier Hoen til VG, og utdyper:

– I det så legger jeg at måten jeg er bygget på så ville ikke den gamle teknikken passet meg, så jeg kan takke han for at han kom opp med den teknikken da han gjorde det. Hans teknikk krevde andre fysiske egenskaper enn den som dominerte før, og dette var fysiske egenskaper som passet meg. Hadde ingen funnet opp denne teknikken før femten år senere, så hadde jeg trolig aldri vært i verdenstoppen.

Fosbury revolusjonerte høydehoppingen, og i dag har alle høydehopperne verden over kopiert og videreutviklet stilen hans.

FOSBURY-FLOP: Med denne teknikken revolusjonerte Dick Fosbury idretten.

Den nå avdøde friidrettslegenden skal ha begynt å eksperimentere med teknikken han ble verdenskjent for i 16-årsalderen. Bakgrunnen for grepet var at han opplevde teknikkene verdenseliten hadde brukt fram til da var for kompliserte.

Vinnerhøyden fra Mexico-lekene i 1968 var også olympisk rekord.

