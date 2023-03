TOPPSCORER: Maja Magnussen hamret inn seks mål for Sola i 35-35-kampen mot tyske Thüringen i europaligaen søndag.

Sola mistet seieren i sluttsekundene – uavgjort før reisen til Tyskland

(Sola - Thüringen 35–35) Sola så ledelsen glippe helt på tampen hjemme mot tyske Thüringen. Nå venter et fryktelig spennende returmøte i Tyskland.

NTB

Det ble en frustrerende hjemmekamp for Sola. Rogalendingene hadde 19-17 til pause, men etter sidebytte lå de lenge under. En sen offensiv gjorde at det likevel var norsk ledelse på to mål i sluttfasen.

Forspranget smuldret bort da Thüringen presset hardt. Utligningen kom med under ti sekunder igjen å spille. Det gjør at Sola får en tøff returkamp i Tyskland når kvartfinalen skal avgjøres førstkommende søndag.

Maja Magnussen og Lene Kristiansen Tveiten ble lagets toppscorere med seks mål hver.

