SKELETON: Akwasi Frimpong på trening under vinter-OL i Pyeongchang i 2018.

Få afrikanske utøvere i vinter-OL: − Føler ikke at vi hører hjemme i vinter-OL

ZHANGJIAKOU (VG) Antall utøvere fra Afrika i vinter-OL er halvert på fire år. Ghaneseren Akwasi Frimpong (36) mener afrikanske utøvere ikke føler seg hjemme i lekene.

Publisert: Nå nettopp

Under lekene i Pyeongchang i 2018 var de tolv. Men i Beijing er det bare seks utøvere fra Afrika.

– Hva er det OL virkelig står for? Står det for inkludering? Hva er beskjeden til afrikanske utøvere? At vi ikke er gode nok? spør den ghanesiske skeletonutøveren Akwasi Frimpong overfor nettstedet Insidethegames. – Man reiser til OL i troen på den olympiske ånd, men akkurat nå tviler jeg litt på akkurat det.

Frimpong deltok i OL for fire år siden, men fikk corona før årets OL. Det forkludret kvalifisering hans, og gjør at han ikke deltar i lekene i Beijing. Frimpong ble rangert som nummer 99 i verden OL sist, men er i dag rangert som nummer 60.

Madagascars Mialtiana Clerc i aksjon i slalåm. Hun ble nummer 43.

Han erkjenner at utøvere fra Afrika ofte ikke holder nivået til de beste i verden i vinteridretter.

– Vi ber ikke om at folk som dukket opp med en kjelke i går skal få lov til å delta. Men det er mer enn nok talent i Afrika som er villige og dyktige nok til å delta. Vi ber bare om at alle vinteridretter, ikke bare kjelkeidrettene, får på plass kontinental representasjon og et regelverk for kvalifisering.

Og:

– Akkurat nå føler vi ikke at vi hører hjemme i vinter-OL, sier 36-åringen.

Info Disse utøverne fra Afrika stiller i Beijing-OL: Alpint:

* Shannon-Ogbnai Abeda (Eritrea)

* Carlos Mäder (Ghana)

* Mialitiana Clerc (Madagaskar)

* Mathieu Neumuller (Madagaskar)

* Yassine Aouich (Marokko)

Langrenn:

* Samuel Ikpefan (Nigeria) Vis mer

Erik Røste sitter i styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Nordmannen er på plass i Beijing under OL i disse dager.

Det har gått 24 år siden lekene i Nagano i 1998. Den gangen var Røste trener da Bjørn Dæhlie ventet på at sistemann, kenyanske Philip Boit, skulle komme i mål etter å ha vunnet 10-kilometeren.

– Da Philip Boit kom i mål, sa han til Bjørn: «I’ll beat you in Salt Lake City». Det var fascinerende bilder, smiler Røste til VG i dag.

Men tidene forandrer seg. For ropene om hvordan OL ikke skal vokse seg enda større, og koste enda mer penger, kommer fra alle kanter.

– Vi ønsker flest mulig med. Idretten skal være inkluderende. Samtidig forsøker man å redusere kostnadene i OL. I Beijing er det syv nye øvelser, samtidig som antall utøvere er tatt ned ganske betydelig. IOC har også bestemt at antallet utøvere skal videre ned om fire år. Så det handler om å finne en balanse, sier Røste til VG i Kina.

MINNEVERDIG: Mange husker at Bjørn Dæhlie sto og ventet da sistemann, kenyanske Philip Boit, kom i mål.

– Har tiden løpt litt fra hendelser som den vi så i Nagano i 1998?

Røste åpner med å gjenta behovet for å redusere kostnadene i OL. Deretter drar han et eksempel:

– I dag sender vi åtte langrennsutøvere fra hvert kjønn til OL. Tidligere var tallet 12, før det ble justert ned til 10. Så jeg tror det er lettere for oss i internasjonale særforbund å inkludere på VM-nivå enn i et OL i fremtiden, sier Røste.

Den norske skipresidenten mener Norge, som ledende skinasjon, har et ansvar for å spre kunnskap om skisporten.

– Jeg husker hvordan Jessica Diggins (amerikansk langrennsløper) sendte oss en epost der hun spurte om å få bli med på treningsleir. Hun ble overrasket da hun fikk «ja». Og i 10-12 år har vi invitert flere nasjoner til å trene med juniorutøverne våre i langrenn. Vi betalt for alt. Slikt betyr mye for utbredelsen, sier Røste.

I Kina er også Kristin Kloster Aasen, som sitter i styret i IOC.

Hun er ikke i tvil om at utøvere som representerer land der en idrett ikke er utbredt, kan inspirere andre i samme land.

– Idretten er en naturlig arena for inkludering og det er viktig at kvalifiseringssystemene kombinerer sportslig utvikling med overordnede målsettinger om mangfold og utbredelse, sier Kloster Aasen til VG.

I STYRET: Kristin Kloster Aasen ble valgt inn i IOC styret i Tokyo i juli 2021.

Hun viser til hvordan internasjonale særforbund har ansvaret for kvalifiseringssystemet før et OL.

– Samtidig skal det totale antallet deltagere i OL ikke overstiges og disse hensynene må selvsagt alle balanseres på en forutsigbar og god måte, sier IOC-toppen.