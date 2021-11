NYE SLAG: Viktor Hovland endte på 18. plass i Las Vegas sist turnering. Nå er han på plass i Mexico.

Hovlands største forskjell: − Mer selvsikker nå

Viktor Hovland (24) skal for første gang prøve å forsvare en PGA Tour-tittel denne helgen og avsluttet med delt ledelse etter en superavslutning på dag to.

Av Herman Folvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Til tross for en forsmedelig dobbel bogey (to slag over par) på sitt tiende hull, etter tre birdier på de ni første, spilte Hovland seg opp til en delt ledelse med en kruttsterk avslutning på dag to i Mexico.

Han gikk hele fem slag under par på de siste åtte hullene og avsluttet med seks under par for dagen, ti under par totalt.

Før alle er ferdigspilt for dagen, ligger Hovland i delt ledelse med amerikanske Matthew Wolff og meksikanske Carlos Ortiz.

Nordmannen leverte en stødig og fin åpningsrunde, med fem birdier og resten par. Allerede etter syv hull var han fire slag under par, men det fløt ikke like bra på de resterende elleve hullene. Birdien på hull 13 ble nullet ut av en bogey på hull 16 og Hovland endte med det runden på 67 slag, fire slag under par.

Det er nok til en delt 20. plass etter den første runden for Hovland, som før turneringen snakket om hva som har endret seg siden seieren for et år siden.

– Hvis noe er forskjell fra i fjor, har jeg bare blitt mer selvsikker på det jeg gjør, både på og utenfor banen. Jeg er ikke redd for å stikke hodet ut, være meg selv og bare gjøre det jeg har lyst til, sier Hovland på Aftenpostens spørsmål på en pressekonferanse.

Torsdag til søndag skal han prøve å forsvare seieren i World Wide Technology Championship i Mexico – golfstjernens hittil største seier.

– Jeg tror nervene henger sammen med hvordan du spiller. Noen ganger har du trygghet, og da tenker du ikke på resultater og konsekvenser. Jeg prøver å tilpasse «mindsetet» slik, fremfor å være bekymret for utfallet, sier Hovland.

Den økte selvtilliten handler om at nordmannen er tilfreds med fremgangen.

– Jeg tror det bare handler om repetisjon, og ser resultater på det man driver med. Man kommer inn i gode rutiner, og stoler på dem når resultatene kommer.

Dette er Hovland tredje turnering for 2022-sesongen (en 18. plass og en 44. plass foreløpig). Nylig hadde Hovland to ukers ferie mellom sesongene.

Han er svært fornøyd med 2021-sesongen, da han endte som nummer 11 i FedEx-cupen, fikk spille Ryder Cup, hadde syv topp 10-plasseringer på PGA-Touren, inkludert seieren i Mexico, i tillegg til én triumf på Europatouren.

– Det var en veldig bra sesong. Selvsagt mye jeg vil utvikle og bli bedre på, men en bra sesong med mye fremgang. Blir man bedre på dette nivået er det veldig-veldig bra. Det er ikke alltid lett å bli bedre, sier Hovland til VG og fortsetter:

– Jeg har mer å hente rundt greenen. Så gjelder det å bare fortsette med det jeg driver med ellers. På slutten av sesongen hadde jeg en dårlig putte-periode, men sist puttet jeg veldig bra. Jeg føler jeg har funnet en bedre ro på greenen.

– Hva er målene dine for 2022-sesongen?

– Jeg setter meg ikke noe særlig konkrete mål. Det er mer prosess-mål og jeg jobber for å bli bedre. Gjør jeg det, kommer det til å gi meg resultater. Jeg kan ikke kontrollere om jeg vinner to-tre-fire-fem ganger, eller ingen ganger. Du så det på Jon Rahm i fjor – han vant bare en gang, men var den soleklart beste spilleren.

Hovland fikk kjørt seg i gruppechatten med Ryder Cup-spillerne: