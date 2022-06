Pengene triller inn for sandvolleyheltene: Spilt inn 9,5 millioner på fire år

Anders Mol (24) og Christian Sørum (26) har dominert i sandvolleyball de siste årene. Søndag tok de VM-gull og kunne innkassere 600.000 kroner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var aldri tvil om hvor VM-gullet i sandvolleyball skulle gå. Mol og Sørum hadde før VM-finalen allerede vunnet fire EM-gull, ett OL-gull og verdensserien sammenlagt to ganger.

Det første VM-gullet kom etter seier over brasilianske Renato og Vitor Felipe 2–0 i sett. VM-gullet ga det norske sandvolleyparet en premiesjekk på 60.000 amerikanske dollar, tilsvarende 600.000 norske kroner.

– Vi lever en drøm nå. Vi har drømt om å vinne VM helt siden vi var barn som var tilskuere i Stavanger (hvor det i flere år ble arrangert en årlig turnering i verdensserien, i tillegg til VM i 2009) for første gang. Partnerskapet vårt er fortsatt ganske ferskt, men nå har vi vunnet alle titlene og det er fremdeles vanskelig for oss å innse at vi lever i denne drømmen, sier Mol ifølge Volleyballworld.com.

Siden Mol og Sørum først begynte å spille sammen så smått i 2016 har de totalt spilt inn 984.300 amerikanske dollar, 9,83 millioner norske kroner.

Ifølge skattelistene i 2020 hadde Mol en formue på drøyt to millioner kroner, mens Sørum sto oppført med nesten 3,5 millioner i formue.

Det var i 2018 at de fikk gjennombruddet sitt som sandvolleypar. Da spilte de inn over 3 millioner norske kroner i premiepenger og signerte samtidig sin første sponsoravtale med energidrikkegiganten Red Bull.

Avtalen hadde ifølge TV 2 en verdi på minst en halv million norske kroner i året, men vesentlige bonuser som fulgte med sportslig suksess. Det norske radarparet er fortsatt sponset av Red Bull, og det er grunn til å tro at de to har tjent flere millioner på sponsormarkedet i løpet av de siste årene.

Info Premiepengene til Mol og Sørum år for år 2016: 17.000 amerikanske dollar – 169.822 norske kroner

2017: 14.300 amerikanske dollar – 142.850 norske kroner

2018: 323.000 amerikanske dollar – 3,23 millioner norske kroner

2019: 278.000 amerikanske dollar – 2,77 millioner norske kroner

2020: 20.000 amerikanske dollar – 199.756 norske kroner

2021: 223.000 amerikanske dollar – 2,28 millioner norske kroner

2022: 109.000 amerikanske dollar – 1,09 millioner norske kroner Vis mer

Totalt har de siden 2018 spilt inn 953.000 amerikanske dollar, 9,52 millioner norske kroner. Det til tross for at de i 2020 kun spilte én turnering på grunn av coronapandemien.

I talen etter at VM-gullet var sikret kommenterte Christian Sørum at han fremdeles mangler et NM-gull (Anders Mol vant NM i 2017 med Mathias Berntsen), men ellers er altså premieskapet nå komplett.

– Vi har jobbet for dette i så mange år. Det er en drøm. Alt som har skjedd har vært veldig spesielt, men å vinne VM er enda mer spesielt, fordi dette er turneringen som gjorde at jeg ble forelsket i sporten. Vi klarte det ikke i 2019 (Mol og Sørum tok da bronse i VM), men vi klarte det denne gangen og nå har vi alle titlene. Det føles «crazy». Det er vanskelig å beskrive det. Det er så mye hardt arbeid som ligger bak, men vi har det også så moro ute på banen, så det føles ikke så hardt ut. Det føles som om vi lever drømmen, sier Sørum til Volleyballworld.