GOD RUNDE: Viktor Hovland leverte varene igjen på lørdag.

Hovland klatret videre oppover: På tredjeplass før finalerunden

Viktor Hovland (24) leverte en ny strålende runde i Los Angeles. Ingen var bedre enn nordmannen på den tredje runden.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

Viktor Hovland trengte en virkelig superrunde for å virkelig blande seg inn i seierskampen før den siste runden i The Genesis Invitational på PGA-touren.

De første 13 hullene spilte også nordmannen helt strålende golf, og var hele syv slag under par for runden. Dessverre for Hovland, klarte han ikke helt å holde tempoet hele veien inn. Med bogey på hull 14 og 15, Hovlands første bogeyer siden torsdagens åpningsrunde, ble det et lite tilbakeslag.

Han fikk med seg en birdie på hull 17 og avsluttet runden med par på hull 18. Dermed ble det en runde på 65 slag, seks slag under par.

Det er den beste runden av alle spillerne lørdag, sammen med Scottie Scheffler, Emiliano Grillo og Danny Lee.

Hovland har med runden også hoppet oppover på resultatlisten og ligger nå på en tredjeplass. Det er fremdeles noen få spillere igjen ute på banen, men Hovland har for øyeblikket også nærmet seg lederen Joaquín Niemann noe. Chileneren er 19 slag under par med to hull igjen av lørdagens runde, seks slag foran Hovland.

Hovland klatret hele 54 plasser, fra en delt 61. plass til en delt syvendeplass, på fredag, og nordmannen virket innstilt på å fortsette klatringen lørdag.

Nordmannen åpnet med birdie på hull 1 og 2, og etter ni spilte hull var han fem slag under par. Hovland fulgte opp med en ny birdie på hull 10, og spilte seg frem til en fire meter lang putt for eagle på hullet.

Den fikk han ikke i, men med en nok en birdie var han hele syv slag under par etter elleve hull. Dermed så det ut til at han kunne ha muligheten til å spille sin beste runde på PGA-touren i karrieren. Fra før var Hovlands laveste runde på PGA-touren en 62-runde, ni slag under par, på vei mot turneringsseier i Mexico i fjor høst.

Etter at det ble par på de to neste hullene, ble det imidlertid tyngre for Hovland. Nordmannens første virkelige feil for dagen kom på hull 14, hvor han slo utslaget på par 3-hullet i greenbunkeren. Derfra klarte han ikke å redde par. På hull 15 har Hovland tidligere denne uken forbløffet mange med linjevalget på utslaget:

Samme linje tok han lørdag, og han kom seg også inn på greenen med innspillet, men fra rundt 15 meter ble det en treputt på nordmannen.

The Genesis Invitational er blant de største turneringene på PGA-touren, og alle spillerne som er topp ti på verdensrankingen – inkludert Hovland som er rangert som nummer fire i verden – deltar i turneringen. Premiepotten i turneringen er på hele 107,9 millioner norske kroner, hvorav vinneren stikker av med 19,4 millioner norske kroner.