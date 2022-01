MED: Lucas Braathen er blant utøverne på det siste OL-uttak. Her etter helgens slalåmseier i Wengen.

Siste uttak til Beijing-OL er klart

Lucas Braathen og Halvor Egner Granerud er blant de 22 nye og siste utøvere som er tatt ut til Beijing-OL.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Olympiatoppen opplyser at målsettingen for OL i Beijing er 32 medaljer, to flere enn målet i PyeongChang 2018.

De medaljene skal en samlet tropp på 81 utøvere forsøke å ta. Dette er de 22 siste som er tatt ut:

Alpint

Lucas Pinheiro Braathen

Timon Haugan

Mina Fürst Holtmann

Aleksander Aamodt Kilde

Henrik Kristoffersen

Atle Lie McGrath

Ragnhild Mowinckel

Adrian Smiseth Sejersted

Sebastian Foss Solevåg

Thea Louise Stjernesund

Maria Therese Tviberg

Rasmus Windingstad

Hopp:

Thea Minyan Bjørseth

Johann André Forfang

Halvor Egner Granerud

Robert Høneren Johansson

Marius Lindvik

Silje Opseth

Anna Odine Strøm

Daniel-André Tande

Freeski:

Tormod Frostad

Snowboard:

Ståle Sandbech

Fra før var 59 utøvere tatt ut til OL:

Curling (herrer):

Markus Høiberg

Magnus Nedregotten

Torger Nergård

Magnus Vågberg

Steffen Walstad

Curling (mixed double):

Magnus Nedregotten og Kristin Moen Skaslien

Freeski:

Ferdinand Dahl

Sandra Eie

Johanne Killi

Christian Nummedal

Birk Ruud

Kombinert:

Espen Andersen

Espen Dalhaug Bjørnstad

Jørgen Nyland Graabak

Jens Lurås Oftebro

Jarl Magnus Riiber

Langrenn:

Maiken Caspersen Falla

Helene Fossesholm

Hans Christer Holund

Emil Iversen

Therese Johaug

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Håvard Solås Taugbøl

Erik Valnes

Heidi Weng

Lotta Udnes Weng

Tiril Udnes Weng

Pål Golberg

Sjur Røthe

Anne Kjersti Kalvå

Mathilde Myhrvold

Skiskyting:

Johannes Thingnes Bø

Tarjei Bø

Vetle Sjåstad Christiansen

Tiril Kampenhaug Eckhoff

Ida Lien

Sturla Holm Lægreid

Marte Olsbu Røiseland

Filip Fjeld Andersen

Sivert Guttorm Bakken

Emilie Kalkenberg

Karoline Knotten

Ingrid Landmark Tandrevold

Skøyter:

Marit Fjellanger Bøhm

Allan Dahl Johansson

Hallgeir Engebråten

Sofie Karoline Haugen

Peder Kongshaug Stavanger

Håvard Holmefjord Lorentzen

Bjørn Magnussen

Sverre Lunde Pedersen

Kristian Gamme Ulekleiv

Ragne Wiklund

Martine Ripsrud

Julie Nistad Samsonsen

Snowboard:

Marcus Kleveland

Mons Røisland

Hanne Eilertsen

Det er ventet at Paralympics troppen vil bestå av cirka 15 utøvere, og de siste uttakene vil tas ut etter at VM i snøsport på Lillehammer er ferdig. De neste uttaksdatoene for Paralympics er 25. januar og 16. februar.