IKKE ØNSKET I MADRID? I Spania fremstilles det som om det var Real Madrid som valgte bort Erling Braut Haaland, og ikke omvendt.

Slik forklares Haaland-overgangen i Spania: − Man skal pynte sin egen brud

Mens Manchester City har offentliggjort en enighet med Dortmund om en overgang for Erling Braut Haaland (21), kommer det i spanske medier stadige rapporter om hvorfor Real Madrid ikke ville ha ham. – De blir litt avkledd, sier La Liga-ekspert.

Publisert: Nå nettopp

I spanske medier forklares Haalands ventede valg av Manchester City med en rekke eksterne faktorer, forklarer Petter Veland, ekspert på spansk fotball og kommentator i Viaplay:

En forklaring er at team Haaland skal ha krevd en utkjøpsklausul i kontrakten sin på halvannen milliard norske kroner, ifølge Cadena SER . Denne opplysningen er ikke bekreftet fra noe hold.

En annen forklaring går på nordmannens skadehistorikk.

En tredje forklaring går både på at de helst ønsker franskmannen Kylian Mbappé, og ikke har like behov for en klassisk nummer ni-spiss – alle den tid Karim Benzema leverer som han gjør.

– Det som skjer nå er ganske forutsigbart – det er alltid en grunn til at spillere ikke velger Madrid. Det er aldri at det sportslige tilbudet har vært bedre andre steder, forklarer Veland – og sier det kan gå så langt som at man finner et potensielt fiktivt problem, som for eksempel skadehistorikken.

Fotballekspert i NRK, Thore Haugstad, har lagt merke til Madrid-avisene Marca og AS’ oppsiktsvekkende stillhet etter at rapportene om Haalands City-overgang begynte å svirre.

Ifølge Haugstad, som bodde i Madrid mellom 2014–2018, har avisene brukt utallige forsider til å forklare hvorfor Haaland kommer til Madrid i sommer. Nå nevner de knapt nordmannen.

– De har hausset det opp i to år, men når det ikke skjer, nevner de det nesten ikke. Det sier litt om hvor forskjøvet den nyhetsverdenen er, sier Haugstad.

Ifølge han står avisene klubben nært og blir foret med informasjon, men da med en suveren overvekt positive nyheter, som Marca og AS videreformidler til leserne.

– Den kalde realiteten er at han ikke dukker opp i det hele tatt. Det er helt utrolig at de ikke skriver om det, de må i hvert fall avslutte syklusen, sier Haugstad.

Real Madrid har sammen med Manchester City vært skilt ut som de to største favorittene til å kapre nordmannens signatur, men ser ut til å tape kampen. Tirsdag offentliggjorde Manchester City enighet med Dortmund om en overgang for jærbuen, med forbehold om at de blir enig med nordmannen om de personlige betingelsene.

I stedet er det franske vidunderbarnet Kylian Mbappé observert i den spanske hovedstaden.

– Mbappé ser ut til å ha vært førstevalget hele veien, og det kommer til å koste skjorten. Det er kun dét som blir skrevet – ikke det at Haaland-familien har en emosjonell link til Manchester City. At de også er flinke til å spille fotball, snakkes det ikke høyt om. (Barcelona-trener) Xavi konkluderte senest mandag med at det var økonomiske årsaker til at Haaland ikke endte hos dem, forklarer Veland.

– Hvis du er Real og vet at fansen har Haaland i tankene, er det interessant at Mbappé dukker opp samtidig som overgangen til City virker klar. Jeg vet ikke om det er tilfeldig, men det kan være en kjempenyhet som kan kamuflere. Det lukter litt orkestrering, sier Haugstad.

Real Madrid er tidenes mestvinnende klubb både i Spania og i europeiske turneringer. Da kan det være sårt om store spillere velger andre klubber.

– Hva ønsker klubben å oppnå med en slik historiefortelling om Haaland?

– Man skal pynte sin egen brud, si at man har forsøkt og strukket seg så langt de kunne – men fremstille det som om det var de som valgte bort. Det handler om å ikke komme dårlig ut av det. Real Madrid handler om at de er størst, best og viktigst – og hvis spillere ikke vil dit, er det utenforliggende årsaker og ikke deres feil. De blir litt avkledd og folk skjønner det er noe de må si, sier Veland.

– Madrid er veldig opptatt av at de ikke har blitt vraket. De legger stolthet i at de er klubben alle vil spille for, det skal være en selvfølgelig. Da passer det ikke inn i realiteten at Haaland ikke vil spille for dem, sier Haugstad.

Også Barcelona var angivelig med i kampen om nordmannen og manager Xavi forklarte deres nederlag med at de ikke hadde de økonomiske mulighetene til å være med helt inn.