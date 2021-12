STRÅLENDE SESONG: Birgit Skarstein har imponert i 2021 og tok et overlegent gull i sin klasse i Paralympics.

Skarstein og Tufte nominert til gjeve priser: − Helt sprøtt

Birgit Skarstein (32), Olaf Tufte (45) og tidligere landslagstrener Johan Flodin (54) kan alle stikke av med priser under det internasjonale roforbundets kåringer for 2021.

Av Simon Zetlitz Nessler

Totalt skal det deles ut seks priser: Årets mannlige utøver/lag, årets kvinnelige utøver/lag, årets parautøver/lag, årets trener, en hederspris og Thomas Keller-medaljen.

Sistnevnte regnes, ifølge det internasjonale roforbundet selv, for å være den gjeveste utmerkelsen innenfor rosporten, og gis til en utøver som har hatt en fremdragende karriere og som har utvist eksemplarisk sportsånd. Prisen gis ut til roere som har lagt opp, innen fem år etter at de har gitt seg.

Det er denne prisen Olaf Tufte er nominert til. 45-åringen har deltatt i syv OL og står igjen med fire medaljer, hvorav to gull.

ROÅREN ER LAGT PÅ HYLLEN: Olaf Tufte ga seg som aktiv roer etter sommerens OL.

Tufte har også vunnet to VM-gull, og rodde sitt siste løp da han var med i den norske dobbeltfireren som kom på niendeplass i sommerens OL. Tufte er nominert til Thomas Keller-medaljen sammen med den mangeårige erkerivalen Mahé Drysdale og hviterusseren Ekaterina Karsten.

– Det er alltid gjevt å bli nominert med de menneskene der. De er fantastiske folk begge to, og de fortjener prisen. Det er med stor ydmykhet at jeg er nominert, til en pris som har en stor stjerne i romiljøet, sier Tufte til VG.

Thomas Keller var internasjonal ropresident fra 1958 og frem til han døde i 1989. Prisen ble delt ut for første gang i 1990, og gikk da til den norske rolegenden Alf Hansen. Seks år senere vant Rolf Thorsen, Alfs tidligere romkaker, prisen.

– Tror du at du kan vinne prisen?

– De to andre fortjener prisen like mye, så den spekulasjonen får jeg overlate til andre, sier Tufte.

Noe han i større grad vil spekulere i, er hvorvidt Birgit Skarstein vil vinne prisen som årets parautøver.

– Hun stikker nok av med prisen. Hun satte verdensrekord og vant gull i Paralympics. Det skal litt til å overgå det, sier Tufte.

NOMINERT: I løpet av Johan Flodins tid som landslagstrener, tok de norske roerne 30 medaljer i internasjonale mesterskap. Svensken fikk prisen som årets trener i 2013.

I tillegg har altså tidligere landslagstrener Johan Flodin blitt nominert til årets trener. Svensken ledet det norske rolandslaget i ni år, og erstattes nå av nederlenderen Mark Emke.

– Det er ganske heftig at i en så stor idrett som roing, så er Norge nominert til tre av prisene som deles ut. Det er jo helt sprøtt at en bitte liten ronasjon, som Norge er det på internasjonale rokartet, kan hevde seg med andre store ronasjoner, mener Skarstein.

TIDLIGERE PRISVINNER: Birgit Skarstein har blitt nominert til årets parautøver fire ganger tidligere og vant prisen i 2014.

Skarstein er nominert til prisen sammen med Lauren Rowles og Roman Polianskij.

– Det er utrolig stas. Det er fremdeles smått absurd at vi nådde den drømmen om gull i Tokyo. Jeg er ganske stolt over hvordan vi har pushet grensene hele tiden for å få det til, og hva det har krevd av samarbeid over år.

32-åringen er spesielt stolt over begrunnelsen hun har fått for nominasjonen, hvor roforbundet skriver at det er prestasjonene og hennes lidenskap for idretten som ligger til grunn.

– Vi har jobbet hardt for å presse grensene for hva som er mulig. For noen år siden trodde ikke damer kunne ro undre ti minutter. Den grensen sprengte vi. Det synes jeg er kult, sier Skarstein, som satte verdensrekord i sin klasse (PR1 WIx) med tiden 9.56,54 under et løp i Italia i juni.