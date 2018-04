VM-STJERNER: Petter Northug, under verdensmesterskapet i Falun i 2015, står foran den norske smøretraileren som har et stort bilde av Therese Johaug på siden. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Sponsordokumenter bekrefter: Skiforbundet kjempet for spesialavtale til Johaug – Northug får blankt nei

Publisert: 16.04.18 21:04 Oppdatert: 16.04.18 21:20

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-16T19:04:41Z

Norges Skiforbund hevdet at de ikke ville gi Therese Johaug (29) særfordeler i forhandlingene med Coop. Flere avtaleutkast VG er i besittelse av, viser det stikk motsatte.

Langrennslandslaget og Coop hadde forhandlet i flere uker da nyheten slo ned som en bombe før helgen: Skiforbundet hoppet av i tolvte time og beholder i stedet konkurrenten Norgesgruppen som langrennssponsor de neste tre sesongene .

Det skjedde etter behandling i langrennskomiteen, det øverste organ i norsk langrenn. Tilbake sto undrende Coop-ledere som følte seg grundig lurt .

VG-kommentator : Krise i reprise

Forvirret var også apparatet rundt Petter Northug . De trodde Coop-avtalen var spikret, og at 32-åringen kunne fortsette sitt millionsamarbeid med butikkjeden. Slik gikk det altså ikke.

Les også: Kommentator om Coop-vrakingen: – Dramatisk for Petter Northug

Ønsket særfordeler for Johaug og Bjørgen

Men hadde Coop vunnet frem, ville tre av skiforbundets største profiler likevel fått mulighet til å ha spesialavtaler med Asko, som er eid av konkurrenten Norgesgruppen.

For i dokumenter som VG sitter på, kommer det frem hvordan Norges Skiforbund ønsket å la Therese Johaug , Birgit Skarstein og Marit Bjørgen – dersom hun forlenget karrieren – fortsette promoteringen av Asko selv om langrennslandslaget hadde inngått en avtale med Coop.

Men Northug får ikke mulighet til å ha en spesialavtale med Coop nå som Norgesgruppen fortsetter som forbundets sponsor. TV 2 omtalte saken i helgen.

– Ingen utøvere kan ha avtale som er konkurrerende med våre sponsorer. Uavhengig av hvor stor profil du er, så kan du ikke det, sa administrasjons- og markedssjef Espen Bjervig til VG fredag.

Fått med deg denne? Northug serverte råfrekk fleip om Løfshus-møte

– Viktig at dette blir rettferdig

Coop var på sin side innstilt på å gi Therese Johaug mulighet til å profilere en konkurrerende sponsor. På VGs spørsmål om han forventer at Northug også får denne muligheten, svarer Coops konsernsjef følgende:

– Norges Skiforbund ønsket en avtale som tillot utvalgte enkeltutøvere å ha en egen avtale med vår konkurrent Norgesgruppen. I respekt for utøverne aksepterte vi dette. For oss er det viktig at dette blir rettferdig. Så får andre vurdere denne saken spesifikt, sier Geir Inge Stokke.

Avviste særfordeler for enkeltutøvere

Da TV 2 fredag spurte Espen Bjervig i Skiforbundet om han har forhandlet en sponsoravtale på vegne av skiforbundet, hvor utøvere gis fritak for regelen om privatavtaler, var han avvisende:

«Nei, ikke så vidt det er meg bekjent. Ikke at enkeltutøvere er gitt fritak, nei», svarte han.

–Ingen utøvere navngitt

Men i avtaleutkastene VG sitter på, hersker det ingen tvil om at enkeltutøvere var ment å få fritak.

VG har stilt Bjervig en rekke spørsmål i forbindelse med denne saken. Blant annet om skiforbundet forsøkte å gi utøvere med Asko-avtale, deriblant Bjørgen, Johaug og Skarstein, særfordeler i en potensiell Coop-avtale og om skiforbundstoppen bløffet overfor TV 2 før helgen.

– Avtalen ville ha vært gjeldende for alle utøvere på landslaget, ingen utøvere ble navngitt i det siste utkastet. I en totalvurdering fremsto punktet likevel som krevende. Jeg minner om at avtalen ble avvist av LK (langrennskomiteen). Utover dette har vi ingen kommentarer til avtaleforhandlinger mellom Coop og oss, skriver han i en e-post til VG.

Ville tillate Asko-avtale for Bjørgen og Johaug

I det aller første avtaleutkastet som VG er i besittelse av, som ikke er datert og fremstår som et standardutkast fra skiforbundet, er Coop bare titulert som «XX».

Der står det ordrett at utøvere, som før signering av skiforbundets avtale med Coop, gis anledning til å fortsette et sponsorsamarbeid med Asko, dersom de allerede har inngått et fra før av.

Det presiseres at nye utøvere ikke gis den muligheten.

Vi hopper noen uker frem i tid: 20. mars er forhandlingene mellom Coop og skiforbundet for lengst i gang. Partene jobber nå i fellesskap med versjon nummer fem av avtaleverket. Teksten er nå endret og navngir Bjørgen, Johaug og Skarstein.

På dette tidspunktet ønsket skiforbundet at de tre utøverne spesifikt skulle gis anledning til å fortsette sitt sponsorsamarbeid med Asko innenfor de rammene de hadde hatt i 2017/2018-sesongen. Det heter fortsatt i avtaledokumentet på dette stadiet «at nye utøvere ikke gis anledning til å inngå sponsoravtaler med foretak som driver innen samme bransje som Coop».

Fjernet navnene

I dokumentet som blir kalt «endelig signeringsversjon» mellom de to partene er ordlyden igjen litt annerledes.

Nå er navnene på de tre skiforbundsprofilene fjernet og det presiseres at ingen utøvere på lagene eller personer i støtteapparat kan inngå samarbeid med foretak som driver innen samme bransje som Coop.

Deretter heter det i denne avtalen at det ikke gjelder utøvere som før 1. mai 2018 har inngått avtale om sponsorsamarbeid knyttet til bruk av varemerket Asko.

Northug har dårlig tid

For Johaug og Skarstein betyr uansett skiforbundets ferske NorgesGruppen-avtale at de kan fortsette ASKO-samarbeidet uten problemer.

For Petter Northugs del er det langt mer dramatisk med tanke på en ny Coop-avtale. Budskapet fra Norges Skiforbund er som kjent at han ikke kan forlenge det samarbeidet.

Hvis Northug skal fortsette som langrennsløper, og han blir tatt ut på landslaget, er han nødt til å signere utøveravtalen innen 1. mai.

– Jeg har ikke noen kommentar utover det jeg sa forrige uke: At det er en særdeles overraskende kuvending av Norges Skiforbund. Det siste jeg hørte fra dem var at jeg fikk klarsignal på å reforhandle Petters Coop-avtale. Så må vi ta den videre dialogen med skiforbundet. Utover det ønsker jeg ikke å si noe foreløpig, sier Northug-manager Are Sørum Langås til VG.

Landslagsuttaket offentliggjøres den 23. april. To dager senere venter markedsdager med forbundets sponsorer. Der skal alle landslagsuttatte utøvere være med.