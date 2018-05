COMEBACK: Lannem Silje hadde lagt opp. Men kort tid etter ble det oppdaget magesår. Etter at hun er behandlet for det, sender nå eier Ola M. Skrugstad sin stjernetraver tilbake i løpsbanen. Foto: Rolf Henning Pedersen, Equus Media

Søndagens V75-tips: Lannem Silje gjør comeback

Publisert: 04.05.18 10:34

Nylig proklamerte kretsen rundt fenomenet Lannem Silje at det var karriereslutt for henne. Men etter at man fant ut at hun slet med magesår, har man valgt å gjøre et nytt forsøk.

Lannem Silje er en traver langt utenom det vanlig og er en av tidenes beste kaldblodstravere. Hoppa har vunnet hele 46 av 51 starter, i tillegg til fire annenplasser og en tredje. Totalt har superhoppa kjørt inn over 6,8 millioner kroner.

– Høsten 2015 fikk hun imidlertid en alvorlig gaffelbåndskade, og mange fryktet karrieren var over. I fjor fikk hun et hoppeføll etter Dotterud Teddy, som er døpt Lannem Stina. Lannem Silje ble satt opp for løp igjen og gjorde et solid comback i vinter, hvor hun vant to løp, mens hun måtte nøye seg med annen sist, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Hestens eier, Ola M. Skrugstad, var imidlertid ikke fornøyd med henne i et hurtigarbeid for noen uker tilbake, hvor hun bare ga blaffen.

– Man trodde hun ikke ville mer og at karrieren var over. Men etter at man nylig fant ut hun hadde magesår, vil man gi henne en ny sjanse, sier Olsbu.

– Og med den ferske Meyer-vinneren, Odd Herakles, i mot og med en skoløs Ingbest, som en joker i leken, kan det bli et durabelig oppgjør. Jeg gleder meg stort, sier traveksperten.

Dagens banker

Merles Simone (V75-3) avsluttet solid til en enkel og velfortjent seier sist. Feilfritt kan hun absolutt vinne igjen.

Dagens luring

Lannem Silje (V75-5) er en vinnerhest uten like. Jeg blir ikke overrasket om hun slår kloa i Odd Herakles.

Her er Olsbus V75-tips til Biri:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 144 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2592 kroner

V75-1 (3100mv)

1 ROYAL BABY

10 Noir Noir

7 Darco

11 Lobster's Sam

15 Skyfall

8 Goeie Gozer

13 Millroyce

5 Figaro B.R.

6 Perillat

14 Jet Bug

3 Annie's Boy

4 St. Raphael Decoy

——————————-

2 Lonely Warrior

12 Tayno Dream

9 Swinging Face

Løpet

Royal Baby blir min klare favoritt i dette langløpet. Vidåpent bak henne.

Favoritten

Royal Baby innfridde lett som VG-banker fra tet sist. Det kan bli reprise, selv om distansen er lenger.

Outsiderne

Noir Noir er en vinnerhest av rang. Har vunnet hele 12 av 16 løp. Kun to ganger har han vært dårligere enn annen. Møter tøffere lag nå.

Luringen

Lobster's Sam var sterk etter galopp og sen åpning i V75 sist.

Startsiden

Royal Baby kan forsvare sporet. Figaro B.R. i mot.



V75-2 (2100ma)

10 EIDSHAUGDJERVEN

4 REMIX

——————————-

1 Vetle Petter

6 Myhreng Brage

7 Alsaker Blest

8 Olu Lykkjar

3 Sprett Odin

9 Linnstjernen

5 Z.M.'s Jerven

11 Alsaker Elfax

2 Elding Frøya

12 Herr Jao

Løpet

Jeg sjanser på to hester i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

Eidshaugdjerven har vært solid i det siste og har vunnet fem av sine seks siste løp. Sist avsluttet han fort og knep seieren foran Remix. Nest sist gikk han et solid løp til annen bak Emil Mollyn. Bugge-traveren er sterk og går alltid til mål. Kan runde alle.

Outsiderne

Vetle Petter er god nok på sitt beste, men står sjanseartet til. Blir overflydd, og det må løse seg. Gjør det først det, kan han ende på trippelen.

Luringen

Remix har vunnet hele 17 av 40 løp. Galoppen ligger litt på lur. Feilet et par ganger i Sverige sist. Tapte kun knepent for Eidshaugdjerven nest sist. Viser han seg fra sin beste side, kan han gi favoritten kamp.

Startsiden

Myhreng Brage stikker trolig til tet, men slipper muligens over full distanse.



V75-3 (2100ma)

2 MERLES SIMONE

——————————-

10 Explosive Lane

6 Rose Garden

7 Sangria Knight

1 Dream On Plush

5 Global Supremacy

3 Yankee Cat

4 Starfish And Coffee

8 Licensee

9 Saturday Mornings

Løpet

Jeg lar Merles Simone stå ugardert i dette hoppeløpet.

Favoritten

Merles Simone var god til en enkel seier i V75 sist, da storfavoritten American Cheque feilet seg bort direkte. Avsluttet fort til tredje bak sistnevnte gangen før. Mikkelborg-traveren står perfekt til spormessig og går alltid til mål. Bare hun unngår galoppen har hun en fin sjanse.

Outsiderne

Explosive Lane kunne ikke true gode Deep Sea Dream sist, men vant på 1.12,7 før pausen gangen før. Blir det litt kjøring i front kan hun fort ende blant de fremste igjen. Og på sitt aller beste kan hun muligens yppe seg mot favoritten.

Rose Garden feilet seg bort sist. Gangen før var hun god til seier fra tet. Goop-traveren er kjapp fra start og stikke til tet. Selv om full distanse ikke er noen fordel, kan hun lede lenge.

Luringen

Sangria Knight gikk endelig feilfritt sist og var overlegen tross dobbelt tillegg. Feilet som suveren vinner fjerde sist. Blekkan-traveren har stor kapasitet, og bare hun går feilfritt, kan hun kjempe helt i fremste rekke.

Startsiden

Rose Garden er veldig kjapp og kan ta føringen, men innenfor kan både Starfish And Coffee og Global Supremacy åpne bra.



V75-4 (2100ma)

10 VINCENT

11 UNI LEST

6 CRACKAJACK

——————————-

2 Spicy Boss

9 Dream Builder

8 Reallyokay

5 In Håleryd

3 Knight Classic

1 Tassen H.

7 M.T.Laroche

4 Quick Tilly

12 Seaborn Photo

Løpet

Jeg prøver tre hester i dette varmblodsløpet.

Favoritten

Vincent er en spennende nykommer i Kolnes-regi. Hesten har gått sterke løp i Nederland og møter enklere lag nå. Man har høye tanker om 4-åringen, som kan vinne på direkten tross sitt bakspor.

Outsiderne

Crackajack var overlegen i langt enklere lag enn dette sist, men hesten som har vunnet halvparten av sine 14 starter har mye inne.

Luringen

Uni Lest er en annen italiensk-født traver som er importert til Norge. 5-åringen vant lett i norgesdebuten sist etter et perfekt løp i annet utvendig. Kan runde alle igjen.

Startsiden

Crackajack og M.T.Laroche er begge kjappe og kan muligens få overta fra Knight Clasic, om han skulle passere Tassen H. på startsiden.

V75-5 (1609ma)

7 ODD HERAKLES

8 LANNEM SILJE

5 INGBEST

——————————-

1 Galileo

9 Jærvsørappen

3 Lex Lodney

10 Hellin Faxen

2 Finnskog Sjefen

6 Særpefanten

4 Philip Lyn

Løpet

To-tre hester gjør normalt opp i dette eliteløpet, hvor Lannem Silje gjør comeback.

Favoritten

Odd Herakles imponerte med seier fra tet i Jacob Meyers pokalløp i sin årsdebut sist. Romtveit-traveren står langt ute på vingen, men er veldig kjapp fra start og kan bli sluppet til tet. Og skulle han komme dit, kan han absolutt vinne igjen.

Outsiderne

Ingbest skuffet stort nest sist. I Meyer'n var han unnskyldt etter en tung tur. Hamre-traveren er god på sitt beste og kommer ut skoløs for første gang på et snaut år. Får stå som en outsider.

Luringen

Lannem Silje er en traver med ni liv. Hun gjorde comback i vinter etter en alvorlig skade og morsplikter. For få uker siden kom beskjeden om at hun skulle legge opp, da hun ikke hadde trent som best. Men etter at man nylig fant ute at hun slet med magesår, valgte man å gi henne en ny sjanse. Hoppa har vunnet 46 av 51 løp, har aldri vært utenfor trippelen og kun en gang har hun vært dårligere enn annen. Superhoppa kan aldri avskrives.

Startsiden

Finnskog Sjefen og Ingbest er kjappe, men utenfra vil både Særpefanten og Odd Herakles prøve seg.



V75-6 (1609ma)

5 CREEK'S SURVIVOR

10 PROMO KEMP

9 MUSCLE MACK

3 AMONG HASTRUP

1 SYNJO DIVA

4 RICOCHET FACE

6 ROBIN G.T.

7 ON TRACK BANDITTEN

——————————-

8 Frankie Lobell

2 Sweet Hangover

Løpet

Et veldig åpent løp, hvor nesten ingen kan avskrives.

Favoritten

Creek's Survivor får et knepent tips. Garberg-traveren tapte kun for gode Valley Ivan etter pause sist, dog klart. Med det løpet i kroppen er han normalt ytterligere forbedret. 8-åringen er meget rask fra start, men alle innenfor er også kjappe. Så det kan koste mye om han eventuelt skulle komme foran. Han er uansett ikke avhengig av den posisjonen for å vinne.

Outsiderne

Promo Kemp vant greit fra tet sist og er kanskje best i den posisjonen, men han har vunnet bakfra før. Skulle det bli tøff kjøring i front, stiger sjansene.

Muscle Mack har vunnet to av sine tre siste løp og står spennende til for et perfekt smygløp. Det kan bli helt riktig for USA-importen om det blir tøff kamp om føringen, noe det fort kan bli.

Luringen

Among Hastrup var solid toer bak Jefferson Dotcom fra dødens sist. Tvedt-traveren er kjapp fra start, men har et par raske på innsiden. Men skulle han komme seg foran, stiger sjansene.

Startsiden

Alle i første rekke er kjappe fra start, og det kan bli tøff kjøring.



V75-7 (2100ma)

10 LET'S TAKE A SELFIE

1 GLUHWEIN

2 Normandie Royal

——————————-

11 Grace B.R.

4 Gaia B.R.

5 Kamperhaugs Dina

8 Calina

9 Got You B.R.

6 Thai Sarahya

12 Easy Creation

3 Nika

7 Karamel Hill

Løpet

To-tre hester kan rekke i DNTs hoppechampionat.

Favoritten

Let's Take A Selfie var god toer i Oaks-bonusen i årsdebuten sist etter førsterunden i dødens. Kunne ikke svare Gluhwein til slutt, men sistnevnte fikk et enklere løp. Let's Take A Selfie har trukket bakspor nå, men kan ventes forbedret med løpet sist i kroppen. Blir det litt kjøring i front, samtidig som det klaffer med posisjonene, kan fjorårets Oaks-vinner ta revansje på Gluhwein som også vant foran henne i hoppe-Kriteriet.

Outsiderne

Gluhwein var god til seier i årsdebuten sist. Havnet i dødens runden igjen, men kom seg ned bak Let's Take A Selfie på siste bortre og avgjorde greit til slutt. Eggen-traveren kan nok åpne bedre enn vist, men skulle hun bli overflydd, blir det sjanseartet.

Luringen

Normandie Royal avsluttet bra til tredje etter hinder i Oaks-bonusen sist. Er kjapp ut og bra på sitt beste. Husk at hun var overlegen i en hoppe-Kriterie-kvalifisering i fjor før hun ble syk. Fra tet stiger sjansene.

Startsiden

De tre innerste, samt Kamperhaugs Dina, Thai Sarahya og Karamel Hill vil nok alle prøve seg litt.



NØKKELKUSKEN

Navn: Frode Hamre

Alder: 54 år

Antall seirer i år: 25

Antall seirer totalt: 1945

Hamrer videre

Ingen stall har vunnet flere V75-løp på norsk jord i år, enn stall Frode Hamre. På Biri søndag har stallen flere vinnerkandidater. Hamre tror mest på Normandie Royal i V75-finalen.

V75-1: - Flere kan vinne langløpet som innleder. Seiersmaskinen Noir Noir får tipset. Han går sjelden dårlige løp. Hovedutfordrer er Royal Baby , som fort kan lede hele veien. Selv har jeg med to hester. Lobster’s Sam og Jet Bug er i form og skal begges strekes som garderinger.

V75-2: - Jeg tror mest på Eidshaugjerven , som har imponert gang på gang i V75 i det siste. Han går også gode løp bakfra. Vetle Petter vant ti løp i fjor, har ikke hatt samme uttelling i år, men står gunstig til. En feilfri utgave av Remix må alltid regnes. Fra Bergen kommer Olu Lykkjar med toppform.

V75-3: - Hun imponerte sist, Merles Simone . Står skreddersydd til og kan gjenta med klaff. Møter høykapable Explosive Lane , som er både sterk og speedig. Rose Garden er veldig god når hun først holder seg unna galoppen.

V75-4: - Crackajack var tilbake i storform sist. Har stor kapasitet og blir naturlig favoritt. Klaffer det bakfra for Dream Builder , er han god nok til å utfordre. Spicy Boss har vunnet tre på rad, står bra til og kjemper om seieren igjen.

V75-5: - Sporene avgjør når jeg lanserer Odd Herakles som banker. Jeg tror han får overta teten tidlig. Da blir han vanskelig å slå.

V75-6: - Tar Synjo Diva teten, kan mye være gjort. I motsatt fall blir både Muscle Mack og min egen Promo Kemp seiersfarlige bakfra. Robin G.T. gjorde et bra løp i årsdebuten etter lang pause sist og kan dukke opp i striden om han er forbedret.

V75-7 : - Jeg var veldig godt fornøyd med Normandie Royal som treer sist. Kommer hun seg til tet, kan hun lede hele veien. Gluhwein slo henne sist og kan gjøre det igjen om det løser seg. Blir det tempo foran kan Let’s Take A Selfie spurte ned alt og alle. Min egen Calina kjentes veldig fin ut sist, men står vanskelig til. En liten outsider og en gardering.

