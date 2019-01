BRONSEGUTT: Ferdinand Dahl vant sin første X Games søndag. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

Bronse i X Games for Ferdinand Dahl

SPORT 2019-01-27T20:33:08Z

Ferdinand Dahl (20) tok søndag sin første medalje i X Games. OL-vinner Øystein Bråten (23) mislyktes i slopestyle-finalen på ski.

Publisert: 27.01.19 21:33 Oppdatert: 27.01.19 21:57

Dahl traff brukbart med 80,33 poeng i første forsøk, og plasserte seg som nummer tre. En plassering han holdt helt inn, og kunne dermed smile for bronse, hans første medalje noensinne i X Games.

Det var ikke Øystein Bråten sin dag. Han noterte seg for 77,00 poeng i første runde. Men mislyktes tidlig i både andre og tredje forsøk, og var dermed aldri i nærheten av å hevde seg helt i toppen, og endte på 6. plass.

En skuffelse for Bråten, som har to X Games-gull og ett OL-gull fra før.

Amerikanske Alex Hall vant overlegent med 95,66 poeng, han noterte seg også for de to beste poengscorene i konkurransen. Alex Beaulieu-Marchand fra Canada ble nummer

Natt til søndag vant Birk Ruud gull i Big Air, mens Johanne Killi sikret sølvmedalje i samme øvelse på kvinnesiden.

På snowboard sørget Mons Røisland for en norsk bronsemedalje, etter at han egentlig ikke var kvalifisert for slopestyle-finalen, men fikk sjansen grunnet forfall.

Silje Norendal endte på 5. plass i sin slopestyle-finale.