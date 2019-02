OVERLEGEN: Therese Johaug har vunnet alt av distanse denne sesongen, her etter seieren på 10-kilometeren i NM. VG spår at Johaug blir VM-dronning med fire gull i Seefeld. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

VG spår VM: Norge tar ni gull – Johaug blir VM-dronning

VG tror Norge får mye å juble for under VM i Seefeld, og spår 21 medaljer som vil være ny rekord. Therese Johaug (30) tar fire VM-gull.

Publisert: 19.02.19 18:52







VM i Seefeld blir det første VM siden 1999 (!) uten Marit Bjørgen. Men Therese Johaug er tilbake.

30-åringen fra Dalsbygda er ubeseiret på distanse denne sesongen. Og dersom lagvenninnene også leverer på stafetten, så tror vi Johaug reiser hjem fra Østerrike som VM-dronning med fire gullmedaljer av fire mulige.

Johaug har vært uslåelig denne sesongen. Her blir hun gratulert av kong Harald etter nok en triumf:

Johaug har drevet Charlotte Kalla til vanvidd med sine eventyrlige renn etter at hun kom tilbake. Hun mistet to sesonger på grunn av utestengelse etter en dopingdom.

Kalla har fått en liten mental knekk, etter at hun flere ganger er blitt smadret av tidene til Johaug.

Derfor blir 21 år unge Ebba Andersson Johaugs største utfordrer i dette mesterskapet, sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg.

Johannes Høsflot Klæbo kan ta sitt første VM-gull. Og det tror vi han gjør. Han tok tre OL-gull i fjor, vi tror det blir ett mindre i VM.

Før jul kom Calle Halfvarsson borti staven til Klæbo så den knakk. Da rant det over for nordmannen. Se her:

Iversen er joker

Martin Johnsrud Sundby jakter nok en gang sitt første individuelle VM-gull. Vi tror Emil Iversen er nærmere et individuelt gull enn Sundby. Ved siden av Klæbo og Krogh har Iversen den beste spurten av de norske herreløperne.

Iversen har vist jevnt god form denne sesongen. Han blir en joker på både sprint og distanse.

Det blir spennende å se om han klarer å løfte seg enda et hakk i VM. Noe som trengs når alle løperne kommer topp preppet til mesterskapet.

** Norge tok 18 medaljer under VM i Lahti. Syv gull, seks sølv og fem bronse.

** Vi tror det blir ni gull, seks sølv og seks bronse i Seefeld.

** Det betyr én medalje mer enn i rekordmesterskapene i Falun (2015) og Oslo (2011).

Petter Northug toppet alt da han tok fire VM-gull i 2015. Han vant både sprint og femmil, i tillegg til de to stafettene. Vi tror ingen herreløper tar fire VM-gull i Seefeld. Det er fortsatt bare Northug som har tatt VM-gull på distanse siden 2007.

** Maiken Caspersen Falla vant i Lahti, men tapte spurten på lagsprinten – og sliter med en betennelse i foten. Derfor tror vi hun havner utenfor pallen i Seefeld.

** Stina Nilsson pådro seg en strekk i låret under verdenscupsprinten i Otepää, og ble usikker til VM. Nå ser det ut som hun stiller. Men vi tror skaden setter henne utenfor pallen.

Laber hoppsesong

De norske hopperne går inn i VM med sin dårligste sesong siden Alexander Stöckl overtok som landslagstrener i bagasjen.

Derfor hviler mye på Maren Lundby. Hun er den nye hoppdronningen. Vi tror den regjerende olympiske mesteren også blir verdensmester.

Ellevill Riiber-sesongen

Jarl Magnus Riiber har allerede vunnet verdenscupen sammenlagt. Han har hatt en ellevill sesong, derfor tror vi han blir den første nordmannen som vinner individuelt VM-gull på 18 år.



Vi tror også han tar VM-gull på lagsprinten sammen med Jørgen Graabak.

Sprint fri teknikk:

Kvinner:

Gull: Maja Dahlqvist

Sølv: Sophie Caldwell

Bronse: Kristine Stavås Skistad

Menn:

Gull: Johannes Høsflot Klæbo

Sølv: Federico Pellegrino

Bronse: Richard Jouve

Fellesstart med skibytte, 15 km, kvinner:

Gull: Therese Johaug

Sølv: Natalja Neprjajeva

Bronse: Ebba Andersson

Fellesstart med skibytte, 30 km, menn:

Gull: Sergej Ustjugov

Sølv: Emil Iversen

Bronse: Aleksandr Bolsjunov

Lagsprint klassisk:

Kvinner:

Gull: Russland

Sølv: Sverige

Bronse: Norge

Menn:

Gull: Norge

Sølv: Russland

Bronse: Finland

10 km klassisk, kvinner:

Gull: Therese Johaug

Sølv: Ebba Andersson

Bronse: Astrid Uhrenholdt Jacobsen

15 km klassisk, menn:

Gull: Aleksandr Bolsjunov

Sølv: Iivo Niskanen

Bronse: Dario Cologna

Stafett:

Kvinner:

Gull: Norge

Sølv: Russland

Bronse: Sverige

Menn:

Gull: Russland

Sølv: Norge

Bronse: Frankrike

30 km fri teknikk, kvinner:

Gull: Therese Johaug

Sølv: Ingvild Flugstad Østberg

Bronse: Charlotte Kalla

50 km fri teknikk, menn:

Gull: Maurice Manificat

Sølv: Aleksandr Bolsjunov

Bronse: Martin Johnsrud Sundby

Hopp:

Storbakke, menn:

Gull: Stefan Kraft

Sølv: Kamil Stoch

Bronse: Ryoyu Kobayashi

Normalbakke, menn:

Gull: Kamil Stoch

Sølv: Ryoyu Kobayashi

Bronse: Markus Eisenbichler

Kvinner:

Gull: Maren Lundby

Sølv: Sara Takanashi

Bronse: Katharina Althaus

Laghopp, menn:

Gull: Polen

Sølv: Østerrike

Bronse: Norge

Laghopp, kvinner:

Gull: Tyskland

Sølv: Japan

Bronse: Norge

Mixed lag:

Gull: Tyskland

Sølv: Norge

Bronse: Østerrike

Kombinert:

Storbakke/10 km:

Gull: Jarl Magnus Riiber

Sølv: Franz-Josef Rehrl

Bronse: Akito Watabe

Lagsprint:

Gull: Norge

Sølv: Tyskland

Bronse: Østerrike

Normalbakke/10 km:

Gull: Franz-Josef Rehrl

Sølv: Jarl Magnus Riiber

Bronse: Johannes Rydzek

Lagkonkurranse:

Gull: Tyskland

Sølv: Norge

Bronse: Østerrike