Gjert Ingebrigtsen kåret til «Årets trener» av Idretts-Norge: Klemmen er litt klam

SPORT 2019-01-05T20:26:31Z

STAVANGER (VG) Det er noe raust - men samtidig ørlite klamt - over hvordan treneren som går sine egne veier nå omfavnes og hedres av etablissementet i norsk idrett.

Her i praktfulle DNB Arena i Stavanger har juryen for Idrettsgallaen gjort akkurat det de var nødt til å gjøre: De har gitt overhodet for en helt spesiell familie prisen som «Årets trener».

Gjert Ingebrigtsen har fostret ikke mindre enn tre europamestere i friidrett, og han har trent spesielt Jakob til en posisjon som lover gåsehudfremkallende godt for fremtiden.

Noe annet hadde vært en regelrett skandale - og det ble ropt Gjert høyt fra salen før navnet ble lest opp. Nå står hele salen her og klapper uhemmet for trenerpappaen, som lever en idrettstilværelse av det uvanlige slaget.

Vi har sett en rekke andre prisvinnere her bli hedret, i et profesjonelt og sprudlende show, som for eksempel Aksel Lund Svindal, Birgit Skarstein, Marit Bjørgen og hopplaget.

Men det spesielle med syvbarnsfaren, som stakk av med trenerprisen, er at han klart det med å begrense hjelpen fra krefter utenfor egen familie.

Forholdet til Olympiatoppen og forbundet er blitt bedre enn det var før.

Men selve det sportslige opplegget, de viktige avgjørelsene, de er det han som tar.

All verdens utdannelsesstyrte, eksterne kompetanseprogrammer vil delvis fremstå som forstyrrende elementer for familieprosjektet Ingebrigtsen.

I tillegg er det ingen hemmelighet at opplegget ikke helt har vært på linje med normalen og normen i utviklingen av unge talenter i norsk idrett.

Prinsipielt er Gjert Ingebrigtsen for at vi har «fartsgrenser» i barneidretten, men overholdelsen av å bremse konkurransefokus i ung alder har det åpenbart vært så som så med i Sandnes.

Dessuten har familien flere ganger vært en uttrykt kritiker av hvordan talenter ivaretas og utvikles av norsk idretts mer etablerte miljøer.

Slik sett ligger det nerve rundt prisen som er delt ut her i oljebyen den første lørdagen i januar, og spørsmålet er om det egentlig ligger en viss bismak i dette for Norges idrettsforbund, eller om takhøyden er kommet dithen at Gjert Ingebrigtsens metoder utelukkende applauderes ut fra medaljene den har gitt hele idrettsnasjonen.

På den ene siden skal juryen ha ros for å velge som de gjorde, men samtidig er jo dette minefeltet interessant materie.

Dette er ikke første gang en lignende problemstilling dukker opp, selv om den settes ekstra på spissen nå, siden Ingebrigtsen-klanen er så langt unna A4 som den er.

Og den reiser selvsagt, også på en festaften som denne, noen grunnleggende spørsmål rundt spagaten idretten befinner seg i.

Norge har valgt en veldig sosial linje for de yngste, der det viktigste er å få med alle, og der barn og unge helst skal være med lengst mulig. Det er ikke noe forbud mot å trene beinhardt som ung i den norske idrettsmodellen, men det er et sterkt ønske om å dempe resultat- og konkurransefokusering, ikke minst for å hindre tidlig avskalling.

Her blir gjerne argumentet om «late bloomers» bragt til torgs som et forsvar for at vi har strengere barneregler enn andre land. I tillegg blir gjerne den uvirkelige medaljefangsten fra internasjonalt smale vinteridretter, som dermed gjør den norske totalstatistikken pen, brukt som retorisk skyts både i Dagbladet og idrettsbevegelsen.

Men det som sjelden tas med i betraktningen, er hvor mange talenter som aldri finner ut hvor gode de kunne ha blitt dersom innslag av «Gjert-metoden» hadde blitt innført.

Samtidig er det en åpenbar fare for at «Gjert-wannabes» gjør mer skade enn nytte overfor unge som ikke har det talentet pappa innbiller seg at de har.

Her står vi, i en krevende problemstilling, der det gjelder å finne vekten mellom prinsipper og pragmatisme.

Med hedringen av Gjert Ingebrigtsen i kveld danner det vel seg et bilde av omtrent hvor landet ligger i praksis:

Fartsgrensene i den norske sosiale idrettsmodellen står fjellstøtt, men samtidig jubler vi vilt for medaljene som følger av at noen annerledesfamilier trykker litt ekstra på gassen...