IRRITERER TOM TVEDT: En rekke norske idrettsprofiler investerer pengene sine i internasjonale spillselskaper. Det gjør jobben til NIF og idrettspresident Tom Tvedt vanskeligere. Her er Morten Gamst Pedersen (øverst til venstre), Start-leder Tor-Kristian Karlsen (under), Tarjei Bø (midten), Tore Reginiussen (øverst til høyre) og Håvard Tvedten. Foto: NTB Scanpix

Norske utøvere investerer millioner i utenlandske spillselskaper

Samtidig som Norges idrettsforbund kjemper innbitt for spillmonopolet til Norsk Tipping, eier skiskytter Tarjei Bø (33) aksjer for flere millioner kroner i et utenlandsk spillselskap. Og han er slett ikke alene.

Publisert: 06.03.19 04:52







En omfattende gjennomgang VG har gjort av aksjonærregisteret til flere spillselskaper, viser nemlig at en rekke nåværende eller tidligere idrettsutøvere står oppført som medeiere.

Tidligere har norsk idrett slått hardt ned på utøvere som har profilert utenlandske spillselskaper i prangende TV-reklamer. Selskapene har ikke lov til å markedsføre seg mot det norske markedet.

Men opplysningene VG bringer i dag, er av en helt annen karakter. Og de får idrettspresident Tom Tvedt til å reagere sterkt:

– Dette er illojalt overfor alt det norsk idrett står for! Det er viktig å understreke at dette er aksjeinvesteringer og dermed ikke ulovlig. Men det er likevel umusikalsk, mener han.

les også Christoffer (27) var spillavhengig: – Flere år av livet mitt jeg ikke husker

Skiskytter Tarjei Bø er blant dem som har investert tungt: Ved inngangen til 2018 satt han på 180.000 aksjer i Gaming Innovation Group . De er i dag verdt 3,5 millioner kroner. Kursutviklingen har imidlertid vært nedslående: På samme tidspunkt i fjor var aksjeposten til Bø verdt over 11,3 millioner kroner.

Også kollega Vetle Sjåstad Christiansen har ifølge ham selv en mindre aksjepost i Gaming Innovation Group.

«Dette var private investeringer, på lik linje med andre investeringer vi har gjort på Oslo Børs, men vi ser nå at dette er et vanskelig skille opp mot vår idrettshverdag. Investeringene ble gjort etter forslag fra private rådgivere. Vi ble nok ukritiske ettersom selskapet er børsnotert, og at det er mange seriøse, norske investorselskaper på eiersiden.» skriver Bø og Sjåstad Christiansen i en e-post til VG.

De to forbereder seg nå til VM i skiskyting, som starter i svenske Østersund i morgen.

«Etter sesongen vil vi vurdere investeringene sammen med våre nærmeste, og legge en videre plan på hvordan vi skal løse dette.» skriver duoen.

Internasjonale spillselskaper er direkte konkurrenter til Norsk Tipping. Det Hamar-baserte monopolselskapet leverer overskudd i milliardklassen hvert eneste år. En stor del av disse pengene går til norsk idrett.

les også NIF-kandidat om dagens spillmarked: – Ingen ideell løsning

Derfor verner idrettslederne om dagens modell. Det innebærer også å jobbe med å holde utenlandske spillselskaper unna. De gir i dag ingenting tilbake til norsk idrett.

Norges skiskytterforbund ber nå Bø og Sjåstad Christiansen om å «rydde opp»:

– Etter å ha blitt kjent med saken gjennom VG, så hadde styret vårt en kjapp diskusjon. Vi tar klart avstand fra det utøverne her har gjort. Vi står bak enerettsmodellen, og henstiller utøverne om å vurdere å trekke seg ut av dette selskapet. Det ville forbause meg om ikke utøverne forstår dette selv, og er villige til å rydde opp, sier president Arne Horten.

Gaming Innovation Group driver en rekke kasinoer på internett, som guts.com, og har lisens på Malta. Selskapet er notert på Oslo børs, men har planer om å flytte til Stockholm.

HEFTIGE KONTORER: Her, på Malta, ligger hovedkontoret til Gaming Innovation Group, som ble etablert av to nordmenn i 2008. Foto: GAMING INNOVATION GROUP

VG har sjekket cirka 1500 norske idrettsnavn opp mot selskapets aksjonærlister.

Blant den som har mindre aksjeposter i Gaming Innovation Group er eliteseriespillere som Kristoffer Barmen (Brann), Marius Lode (Glimt), Henrik Gjesdal (Kristiansund) og Tor-Kristian Karlsen (sportsdirektør i Start). Det samme har tidligere profil på langrennslandslaget Tord Asle Gjerdalen.

Lars Iver Strand og Morten Gamst Pedersen har begge eierinteresser i spillselskapet gjennom sitt felles investeringsselskap.

Flere utøvere har valgt å selge seg ut av Gaming Innovation Group etter å ha blitt kontaktet av VG den siste uken.

«Jeg kjøpte aksjer i Gaming Innovation Group på bakgrunn av råd og anbefalinger. Jeg satte meg ikke tilstrekkelig inn i selskapet, og reflekterte ikke godt nok rundt problematikken i forhold til en slik investering. Jeg har hatt en mindre eierpost, men har nå solgt alle aksjene mine i selskapet.» skriver Rosenborg-spiller Tore Reginiussen.

les også Norge må spille med reklame for utenlandsk spillselskap i VM

Bodø/Glimt-spiller Marius Lode eier en liten aksjepost til en verdi av snaut 17.000 kroner. Denne ble kjøpt mot slutten av 2016.

– Jeg solgte meg ut i dag, da jeg ble oppmerksom på problemstillingene dere setter fokus på, sier Lode.

– Gjorde du deg betraktninger om hvorvidt det kunne bryte med de verdiene norsk idrett tradisjonelt sett står for?

– Det gjorde jeg ikke, nei. Aksjene var kjøpt i ren nysgjerrighet for aksjer, i og med at jeg studere master i finans og har interesse for aksjer. Dette var en svært liten aksjepost, som gjenspeiler ren nysgjerrighet for markeder istedenfor enkeltaksjer, sier han.

VG har også gått gjennom nesten tusen sider med navn på aksjonærer i spillselskaper registrert på børsen i Stockholm. Tungvektere som Betsson, Cherry-gruppen og Leo Vegas er blant selskapene som holder til i Sverige.

OPPGITT: Idrettspresident Tom Tvedt liker ikke at norske idrettsprofiler investerer pengene sine i gamingaksjer. Foto: Anders K. Christiansen

En av dem som har aksjer i Cherry, er tidligere landslagsspiller i håndball, Håvard Tvedten. Han ønsker ikke å kommentere denne saken.

VG har også grunn til å tro at Coolbet, med base i Estland, har norske idrettsutøvere på eiersiden. Dette bekreftes langt på vei av senior brand manager i selskapet, Mikael Mellqvist:

«Coolbet er per dags dato ikke børsnotert, så aksjonærlisten er ikke offentlig. Men siden vi gjør en ny aksjeemisjon i skrivende stund, så kan vi si at vi har merket god interesse fra aktive idrettsutøvere, samt tidligere aktive idrettsutøvere, helt fra Coolbets start i 2016 og også i disse dager» skriver han i en epost.

Tom Tvedt svarer et tydelig «nei» på om det er formildende at flere av utøverne har relativt små aksjeposter.

les også Kan misnøyen true monopol-iveren?

– Dette er et rent prinsipielt spørsmål. For hver krone, enten det er én eller fem, som trekkes ut av landet og modellen knyttet til Norsk Tipping, så er det mindre penger til norske idrettslag, sier han.

– Gjør saker som dette jobben vanskeligere for dere? Norsk idrett kan fremstå mer sprikende enn hva dere ønsker?

– Helt klart. Og det er derfor jeg sier at dette er illojalt overfor idrettsfamilien. Men særforbundene har vært knallharde. Det så vi blant annet fra ishockeyforbundet da Mats Zuccarello forsøkte å promotere et utenlandsk spillselskap, mener idrettspresidenten.

– Overrasker det deg at norske idrettsutøvere investerer i bettingselskaper?

– Både ja og nei. Det overrasker meg at en del av de aksjonærene som tjener penger på dette selv har fått god hjelp av norsk idrett, klubbene sine, til å bygge seg opp som idrettsutøvere. Det handler om å ha lojalitet til den modellen som ligger til grunn. Grunnen til at disse selskapene har tilhold på Malta er ikke fordi det foregår så mye frivillig arbeid der, sier Tvedt.

les også Hallvard Flatland vant rettssak - får aksjer til en verdi av ni millioner

– Det overrasker meg egentlig ikke, men det skuffer meg veldig, legger han deretter til.

DETTE SVARER UTØVERNE:

Tarjei Bø, skiskyting: 180.000 aksjer, 3,55 millioner kroner.

Vetle Sjåstad Christiansen, skiskyting: Ukjent antall aksjer.

VM-KLAR: Vetle Sjåstad Christiansen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix



«Vi stiller oss begge bak det Norsk Tipping bidrar til i idretten. Dette var private investeringer, på lik linje med andre investeringer vi har gjort på Oslo Børs, men vi ser nå at dette er et vanskelig skille opp mot vår idrettshverdag. Investeringene ble gjort etter forslag fra private rådgivere. Vi ble nok ukritiske ettersom selskapet er børsnotert, og at det er mange seriøse, norske investorselskaper på eiersiden.

Vi er nå midt i VM-forberedelsene, og drar til VM i Østersund mandag. Etter sesongen vil vi vurdere investeringene sammen med våre nærmeste, og legge en videre plan på hvordan vi skal løse dette.»

Tor-Kristian Karlsen, fotball: 6225 aksjer, 122.632 kroner.

START-LEDER: Tor-Kristian Karlsen. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix



«Jeg eier 6225 aksjer i GIG (til en verdi av ca 124.000,- med utgangspunkt i dagens kurs) som jeg kjøpte fra høsten 2017 til og med november 2018. GIG er et av flere selskap og fond jeg har investert i som privatperson og gjennom selskapet mitt. Hovedsakelig kjøper jeg aksjer med mål om å holde på investeringene i mange år og syntes derfor GIG virket spennende på bakgrunn av deres profil som teknologiselskap, en sektor manglet i porteføljen min og som jeg håper kan vokse i et langsiktig perspektiv. Generelt er jeg svært lite opptatt av spill, jeg har en konto hos Norsk Tipping og leverer noen lottorekker med jevne mellomrom.

Jeg flyttet permanent tilbake til Norge høsten 2017 etter 20 år i utlandet. Som med mange andre idrettspolitiske spørsmål har jeg ingen utpreget formening om tipping. Dette har jeg verken rukket å sette meg inn i eller har opparbeidet nok kompetanse til å uttale meg om. Avgjørelser som omhandler disse spørsmålene forutsetter jeg at politikere løser på en fair måte.»

Henrik Gjesdal, fotball: 659 aksjer, 12.982 kroner.

KRISTIANSUND-SPILLER: Henrik Gjesdal. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

«Jeg kjøpte denne aksjeposten i 2017 og tenkte at det kunne være en morsom investering av et forholdsvis lite beløp. Jeg reflekterte ikke over at det kunne være etiske betenkeligheter ved dette, da dette er en svært liten aksjepost, og jeg ikke kan påvirke verken verdiøkningen eller resultatene i selskapet gjennom mine sportslige prestasjoner. Dette handler selvsagt ikke om å spille på kamper der man selv er på banen. Jeg stiller meg ellers bak Idrettsforbundets regler og arbeid på dette området, og utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer.»

Tord Asle Gjerdalen, langrenn: 12.000 aksjer, 236.400 kroner.

LANGRENN: Tord Asle Gjerdalen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix



Har ikke svart.

Håvard Tvedten, håndball: 100.000 B-aksjer i Cherry-gruppen i Stockholm.

EKS-HÅNDBALLPROFF: Håvard Tvedten, her i aksjon som NRKs håndballekspert. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Ønsker ikke å kommentere saken.

Lars Iver Strand, fotball: Eier 33,3 prosent av Gastranor, som igjen eier 1.069.884 aksjer i GIG. Det gir en verdi på syv millioner kroner.

TIDLIGERE FOTBALLSPILLER: Lars Iver Strand har GIG-aksjer for millioner. Foto: Karlsen, Anette / Scanpix



Ønsker ikke å kommentere saken.

Morten Gamst Pedersen, fotball: Eier 80 prosent av Gamst Invest AS, som eier 33,3 prosent av Gastranor AS, som igjen eier 1.069.884 aksjer i GIG. Det gir en verdi på ca. 5,6 millioner kroner.

TIDLIGERE LANDSLAGSSPILLER: Morten Gamst Pedersen. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix



Henviser til styreleder i investeringsselskapet Gamst Invest. Han viser på sin side til at det er Gastranor AS, og ikke Gamst Invest, som har aksjer i GIG. I Gastranor AS er Lars Iver Strand, som ikke vil kommentere saken, styreleder.

Tore Reginiussen, fotball: 31968 aksjer, 629.769 kroner.

RBK-PROFIL: Tore Reginiussen. Foto: Bjørn S. Delebekk



«Jeg kjøpte aksjer i Gaming Innovation Group på bakgrunn av råd og anbefalinger. Jeg satte meg ikke tilstrekkelig inn i selskapet, og reflekterte ikke godt nok rundt problematikken i forhold til en slik investering. Jeg har hatt en mindre eierpost, men har nå solgt alle aksjene mine i selskapet.»

Kristoffer Barmen, fotball: 19.553 aksjer, 385.194 kroner.

BRANN-SPILLER: Kristoffer Barmen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix



Brann-spilleren er gjort kjent med denne saken, men har ikke hatt anledning til å kommentere den.

Marius Lode, fotball: 850 aksjer, 16.745 kroner

GLIMT-SPILLER: Marius Lode. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

«Jeg solgte meg ut i dag, da jeg ble oppmerksom på problemstillingene dere setter fokus på. Aksjene var kjøpt i ren nysgjerrighet for aksjer, i og med at jeg studere master i finans og har interesse for aksjer. Dette var en svært liten aksjepost, som gjenspeiler ren nysgjerrighet for markeder istedenfor enkeltaksjer. Men i etterkant ser jeg at det kan se uheldig ut, og tar derfor avstand fra dette ved å selge meg ut. Tom (Tvedt, journ. anm.) snakker for verdiene våre i norsk idrett, noe jeg støtter og nå viser med all ydmykhet.

– Støtter du enerettsmodellen der Norsk Tipping har monopol?

– Jeg synes måten ting er på i dag virker å fungere.»

PS! Antall aksjer og dermed verdien som er oppført her, stammer fra årsskiftet 2017/2018. VG er ikke kjent med hvor mye aksjer utøverne har i dag, foruten de som nå sier at de har solgt seg ut, eller oppgir antallet.