Eckhoff feiret med kjæresten: – Litt kleint

ØSTERSUND (VG) Tiril Eckhoff (28) klinte til med kjæresten Ånund Lid Byggland (28) etter å ha mottatt VM-gullet på mixed-stafetten.

Tiril Eckhoff tok gull på mixed-stafetten sammen med Marte Olsbu Røiseland, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen.

Et par timer senere fikk de sine gullmedaljer på «Medal Plaza» i Østersund sentrum. Der fikk hun også feiret med kjæresten, og han ga henne et gullkyss like etter seremonien.

– Det er litt kleint med bilde, for ingen av oss er så veldig fotogene. Men han er jo med meg i tykt og tynt, så jeg setter veldig pris på ham, sier Tiril Eckhoff til VG like etter medaljeseremonien.

– Hvordan er det å få feiret litt sammen?

– Det er veldig gøy! Det var første gang jeg så ham nå, så det var fint, sier hun og ler når hun ser at kjæresten står like bak VGs reporter og vinker.

Etter mixed-stafetten ble Eckhoff noe forvirret i pressesonen:

Allerede fredag skal hun jakte en ny medalje i VM. Da står sprint på programmet.

– Hvordan skal du klare å omstille nå og bli klar for sprinten i morgen?

– Nå skal jeg bruke litt tid med kjæresten, og så er jeg «fit for fight» i morgen!

Tiril Eckhoff gikk andre etappe da Norge tok gull på mixed-stafetten. Marte Olsbu Røiseland gikk den første og er også klar for sprint fredag. Synnøve Solemdal og Ingrid Landmark Tandrevold skal også gå sprinten for Norge.

